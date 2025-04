HOF. Unbekannte brachen am Wochenende in Hof am Kirchplatz in eine Zahnarztpraxis und ein Zahnlabor ein. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Freitagnachmittag, 13 Uhr, bis Sonntagmorgen, 7.30 Uhr, verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu einer Zahnarztpraxis sowie einem Zahnlabor im selben Gebäude. Sie erbeuteten Zahngold und Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Die Einbrecher konnten unerkannt entkommen.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Hof im Bereich Kirchplatz bemerkt. Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo in Hof unter Tel.-Nr. 09281/7040 zu melden.