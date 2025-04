ECKERSDORF, LKR. BAYREUTH. In der Nacht auf Sonntag geriet in Eckersdorf ein geparktes Auto in Brand. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Um 0.45 Uhr alarmierte der Eigentümer des Fahrzeugs die Integrierte Leitstelle Bayreuth / Kulmbach, nachdem er den Brand seines Autos, das in der Schiesserstraße geparkt war, bemerkt hatte. Kräfte der umliegenden Feuerwehren konnten die Flammen zwar löschen, ein Ausbrennen des Fahrzeugs aber nicht verhindern. Der Schaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth führt die Ermittlungen zur derzeit unklaren Brandursache. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei den Beamten zu melden.