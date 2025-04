0770 – Polizei stoppt Motorradfahrer nach gefährlichen Fahrmanövern und sucht Zeugen

Lechhausen – Am Samstag (26.04.2025) war ein 25-jähriger Motorradfahrer ohne Helm und Kennzeichen in der Mühlhauser Straße unterwegs.

Gegen 15.30 Uhr fiel der 25-Jährige einer Polizeistreife auf, als er ohne Helm mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in stadtauswärtige Richtung unterwegs war. Zudem war an dem Motorrad kein Kennzeichen angebracht. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, ignorierte er die Anhaltesignale und beschleunigte. Im weiteren Verlauf überholte er mehrere Autos trotz Überholverbot und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über eine rote Ampel an der Kreuzung zur Augsburger Straße. Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer (X-Reihe) konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern.

Anschließend stoppten Einsatzkräfte den 25-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und auch das Motorrad war nicht versichert.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 25-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl u.a. wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen in Tateinheit mit Gefährdung des Straßenverkehrs und setzte diese in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei sucht nun den bislang unbekannten Fahrer des weißen BMW (X-Reihe) und Zeugen, die Hinweise geben können oder ebenfalls durch die Fahrweise gefährdet wurden.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 25-Jährigen.

0771 – Polizei ermittelt nach exhibitionistischer Handlung

Kriegshaber – Am Sonntag (27.04.2025) entblößte sich ein bislang unbekannter Mann gegenüber einer 19-Jährigen in der Hooverstaße.

Gegen 23.30 Uhr lief die 19-Jährige von der Luther-King-Straße in die Hooverstraße. Hierbei bemerkte sie den bislang unbekannten Täter an der Kreuzung zur Columbusstraße. Dieser hatte sich entblößt und führte an sich selbst sexuelle Handlungen durch. Währenddessen folgte er der Frau.

Als die 19-Jährige dies bemerkte, entfernte sie sich sofort und verständigte die Polizei. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

männlich, 170 cm, 45 Jahre, kräftige Statur mit kleinem Bauch, westeuropäisches Aussehen

trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe, hellblonde oder weiße Haare nach hinten gekämmt, Sonnenbrille auf dem Kopf

Die Polizei ermittelt nun wegen Exhibitionistischer Handlungen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0772 – Brand eines Autos

Haunstetten – Am Sonntag (27.04.2025) kam es zum Brand eines Autos in der Augustusstraße. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 20.15 Uhr war ein 31-Jähriger mit seiner Familie mit dem Auto unterwegs. Hierbei stellte der Mann eine Rauchentwicklung aus dem Auto fest und parkte deswegen das Fahrzeug. Trotz der Löschversuche des 31-Jährigen, geriet das Auto vollständig in Brand und brannte aus. Durch den Brand wurde ein weiteres Auto beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 21.000 Euro.

0773 – Polizei nimmt Tatverdächtigen nach versuchtem Kupferdiebstahl fest

Pfersee – Am Sonntag (27.04.2025) versuchten nach derzeitigen Erkenntnissen ein 24-Jähriger und zwei weitere bislang unbekannte Täter Gegenstände von einem Bürogebäude im Dillinger Weg zu entwenden.

Gegen 22.30 Uhr verständigte eine Passantin die Polizei, als sie die drei verdächtigen Personen bei dem Bürogebäude beobachtete.

Einsatzkräfte nahmen vor Ort den 24-Jährigen fest. Zwei weitere bislang unbekannte Täter flüchteten in östliche Richtung. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die beiden bislang unbekannten Täter wurden von Zeugen wie folgt beschrieben:

männlich, trugen eine schwarze Jacke, osteuropäisches Aussehen

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

0774 – Polizei ermittelt nach fahrlässiger Körperverletzung

Hochzoll – Am Sonntag (27.04.2025) verletzte ein bislang unbekannter Hund einen 58-Jährigen vor einem Kiosk in der Friedberger Straße. Der 58-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 08.30 Uhr ging der 58-Jährige an dem Schäferhund und dessen Besitzer vorbei. Hierbei biss der Hund dem 58-Jährigen in den Arm. Der bislang unbekannte Hundehalter entfernte sich samt Hund. Der 58-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0775 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Kriegshaber – Am Sonntag (27.04.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung in der Dr.-Dürrwanger-Straße.

In der Zeit von 06.20 Uhr bis 06.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines Mercedes, der dort geparkt war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0776 – Verkehrsunfall – Autofahrer flüchtet

Innenstadt – Am gestrigen Sonntagabend (27.04.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 19-jährigen bzw. 51-jährigen Autofahrer. Der 51-Jährige flüchtete zunächst. Die Polizei identifizierte ihn im Nachgang.

Gegen 19.30 Uhr fuhr der 51-jährige Autofahrer die Rosenaustraße in Richtung Osten. Als er in die Schlettererstraße abbiegen wollte, übersah er offenbar den ihm entgegenkommenden 19-jährigen Autofahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 19-Jährige aus und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dabei stieß der 19-Jährige gegen eine auf der Verkehrsinsel stehenden Ampel. Der 51-Jährige entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zwei auf der Insel stehende Fußgänger wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Im Nachgang meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass er den Unfall gefilmt habe. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte der 51-Jährige als Unfallverursacher identifiziert werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 51-jährigen Mann.

0777 – Auto gerät in Brand

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (27.04.2025) kam es zum Brand eines Autos in der Senkelbachstraße.

Gegen 16.00 Uhr bemerkte ein 34-jähriger Autofahrer Rauch aus dem Motorraum seines Autos. Der Mann fuhr auf einen Parkplatz und verständigte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Eine Beschädigung sechs weiterer Fahrzeuge auf dem Parkplatz konnte nicht verhindert werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Nach aktuellen Erkenntnissen ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen.

0778 – Polizei kontrolliert Auto mit gefälschtem Kennzeichen

Göggingen – Am vergangenen Samstag (26.04.2025) fuhr ein 27-jähriger Autofahrer mit einem gefälschten Kennzeichen in der Göggingen Straße. Beamte unterbanden die Weiterfahrt. Der Mann kam jedoch zurück und fuhr erneut mit dem Auto.

Gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 27-jährigen Autofahrer. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass das Kennzeichen gefälscht war und das Auto keine zulässige Gültigkeit hatte. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Schlüssel sicher. Das Auto wurde verkehrssicher am Straßenrand abgestellt.

Am Sonntag (27.04.2025), gegen 00.45 Uhr, stellten die Beamten fest, dass das Auto nicht mehr an der abgestellten Örtlichkeit war. Offenbar fuhr der 27-Jährige mit seinem Zweitschlüssel weiter.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass der 27-Jährige bei seiner weiteren Fahrt im Raum Augsburg offenbar tankte und anschließend nicht bezahlte.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie die Fahrzeugzulassungsordnung, Urkundenfälschung Tankbetrugs gegen den 27-jährigen Mann.