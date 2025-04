NÜRNBERG. (430) Wie mit Meldung 410 berichtet, fanden am Ostermontag (21.04.2025) in der Nürnberger Innenstadt drei politische Versammlungen statt. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich im Anschluss an das Versammlungsgeschehen ereignet hat.



Im Anschluss an das Versammlungsgeschehen vom Montagabend trafen gegen 21:15 Uhr mehrere Versammlungsteilnehmer im U-Bahnhof Opernhaus aufeinander, so dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Beteiligten bereits geflüchtet. Im Zuge der polizeilichen Fahndung stellten Einsatzkräfte kurz darauf mehrere Personen im Umfeld des Plärrers fest und unterzogen diese einer Identitätsfeststellung.

In Bezug auf die körperliche Auseinandersetzung hat die Kriminalpolizei Nürnberg zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die diese Auseinandersetzung beobachten konnten oder selbst von dieser betroffen waren, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Konrad / mc