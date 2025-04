651. Verkehrsunfall; vier Personen verletzt – Moosach

Am Sonntag, 27.04.2025, gegen 12:30 Uhr, fuhr eine 37-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Hyundai Pkw auf der Dachauer Straße stadtauswärts. Die 37-Jährige befuhr hierbei den linken von beiden Fahrstreifen. Mit ihr im Fahrzeug befand sich eine 16-Jährige, ebenfalls mit Wohnsitz in München.

Auf Höhe der Hausnummer 266 kam die 37-Jährige aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf die bauliche Fahrbahntrennung. Im Bereich der Trambahngleise überfuhr sie den Bereich einer Querungshilfe für Fußgänger sowie eine niedrig gewachsene Hecke und kam letztlich auf den Trambahnschienen zum Stehen.

Sowohl die 37-Jährige, als auch die 16-Jährige wurden verletzt. Eine ebenfalls 16-Jährige und ein 55-Jähriger (beide mit Wohnsitz im Landkreis Eichstätt) befanden sich zum Unfallzeitpunkt als Fußgänger im Bereich der Querungshilfe und wurden durch den Pkw bzw. das herausgerissene Geländer verletzt.

Eine Passantin konnte den Unfall beobachten und verständigte den Notruf. Die beiden Fußgänger wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Die 37-Jährige und ihre 16-jährige Mitfahrerin benötigten vor Ort keine ärztliche Versorgung.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zu einer Gefährdung des Bahnverkehrs kam es durch den Verkehrsunfall nicht. Der Schienenstrang der Straßenbahn war in stadtauswärtiger Richtung für ca. eineinhalb Stunden gesperrt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

652. Sachbeschädigung durch politisch-motivierte Schmierschrift – Bogenhausen

Am Mittwoch, 23.04.2025, gegen 18:00 Uhr, meldete eine Passantin eine Schmierschrift, welche am Sockel des Friedensengels angebracht wurde. Dort wurde ein Schriftzug mit blauer Farbe angebracht.

Der genaue Tatzeitraum ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag beziffert.

Das Kommissariat 44 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Bereich um den Friedensengel (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

653. Raubdelikt – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 28.04.2025, gegen 02:15 Uhr, verständigte eine Passantin den Polizeinotruf 110, da sie im Bereich der Adolf-Kolping-Straße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen beobachten würde.

Die eingesetzten Streifen konnten vor Ort folgenden Sachverhalt feststellen: Eine 18-Jährige mit Wohnsitz in München ging zusammen mit einem 18-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Erding im Bereich des späteren Tatortes spazieren, als beide auf eine Gruppe von fünf weiblichen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren (mit Wohnsitzen in München und im Landkreis München) trafen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug eine 16-Jährige aus der Gruppe dem 18-Jährigen unvermittelt in das Gesicht. Als dessen 18-jährige Begleiterin ihm zu Hilfe kommen wollte, wurde auch diese von den restlichen Jugendlichen aus der Gruppe körperlich angegangen. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde ihr zudem die Handtasche entrissen. Die 18-jährige Begleiterin wurde hierdurch leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Der genaue Tatablauf sowie individuelle Tatbeteiligungen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Anschließend flüchteten alle Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten drei Tatverdächtige festnehmen. Bei ihnen handelt es sich um eine 14-Jährige, eine 16-Jährige und eine 18-Jährige (alle mit Wohnsitzen im Landkreis München).

Sie wurden wegen des Raubdelikts sowie wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

654. Diebstahl an Kraftfahrzeug – Neuhausen

Am Sonntag, 27.04.2025, gegen 16:00 Uhr, konnte ein 45-Jähriger mit Wohnsitz in München eine männliche Person dabei beobachten, wie diese gerade die Sitzbank seines Motorrollers der Mark Piaggio abmontierte und sich damit entfernte. Er verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten in der Nähe des Tatortes einen 35-jährigen Tatverdächtigen mit Wohnsitz in München antreffen. Dieser trug die Sitzbank des Motorrollers noch bei sich. Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er wurde wegen des Diebstahls an Kraftfahrzeug angezeigt.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

655. Größerer Polizeieinsatz – Bogenhausen

Am Sonntag, 27.04.2025, gegen 23:20 Uhr, informierte eine 62-Jährige den Polizeinotruf 110. Zuvor war es in einer Wohnung zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der 62-Jährigen und einem 65-Jährigen (beide mit Wohnsitz in München) gekommen. Nachdem der 65-Jährige einen spitzen Gegenstand in die Hand genommen hatte, begab sich die 62-Jährige in ein Nebenzimmer und verschloss die Tür.

Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Der 65-Jährige konnte von den eingesetzten Polizeibeamten in der Wohnung gesichert werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er über Nacht in Gewahrsam genommen.

Die 62-Jährige war unverletzt.

Der 65-Jährige wurde wegen Bedrohung und eines versuchten Körperverletzungsdelikts angezeigt.

Das Kommissariat 22 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

656. Einbruch in Wohnung – Milbertshofen

Im Zeitraum von Donnerstag, 24.04.2025, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 27.04.2024, 13:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Mehrparteienhaus.

Dort öffneten ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam eine Wohnungstür und betraten die Wohnung. Die Täter durchsuchten diese und entwendeten drei Musikinstrumente sowie weiteren Wertgegenstände.

Anschließend verließ der oder die Täter die Wohnung in unbekannte Richtung.

Am Sonntag, 27.04.2025, gegen 13:30 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin die beschädigte Tür und informierte den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bertholdstraße, Strelitzer Straße, Milbertshofener Platz und Schleißheimer Straße (Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

657. Wohnungsbrand; eine Person verstorben – Schwabing

Am Sonntag, 27.04.2025, gegen 13:45 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Münchner Polizei über einen Wohnungsbrand in Schwabing informiert. Eine Anwohnerin hatte dort Rauch aus einer Wohnung kommend wahrgenommen. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort geschickt.

Bei der Öffnung der Wohnung durch die Feuerwehr wurde die 68-jährige Bewohnerin leblos aufgefunden und geborgen. Anschließend löschte die Feuerwehr den Brand. Die Wohnung wurde durch das Feuer massiv beschädigt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde der Brand durch fahrlässiges Handeln der 68-Jährigen verursacht.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

658. Versuchtes Diebstahlsdelikt; Festnahme von drei Tatverdächtigen – Pasing

Am Sonntag, 27.04.2025, gegen 17:40 Uhr, konnte eine zivile Streife der Münchner Polizei in der Dickensstraße drei Jugendliche dabei beobachten, wie sie versuchten einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Dabei gingen zwei der Jugendlichen diesen unter anderem mit Tritten an. Als die drei Jugendlichen die Polizeistreife bemerkte, flüchteten sie.

Alle drei Tatverdächtigen konnten nach wenigen Metern durch Polizeikräfte festgenommen werden. Es handelt sich um einen 16-, einen 17- und einen 18-Jährigen (alle mit Wohnsitzen in München). Sie wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen bzw. ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Am Zigarettenautomaten konnte kein Schaden festgestellt werden.

Gegen alle drei Tatverdächtigen wurde eine Anzeige wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls erstattet.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.