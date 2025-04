ROSENHEIM. Zwei bislang Unbekannte sollen unter Anwendung von körperlicher Gewalt am frühen Sonntagmorgen, 27. April 2025, in der Rosenheimer Innenstadt einem 36-Jährigen seine Tasche entwendet haben. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm die Ermittlungen in dieser Sache und bittet um Hinweise.

Am frühen Sonntagmorgen (27. April 2025) informierte ein 36-Jähriger die Polizeiinspektion Rosenheim, dass er gegen 4.15 Uhr von zwei bislang unbekannten Männern in Rosenheim, im Bereich Mühlbachbogen, körperlich attackiert wurde. Die beiden Unbekannten entwendeten in diesem Zuge die Tasche des 36-Jährigen. Dieser erlitt durch den Vorfall leichte Verletzungen.

Nachdem die beiden unbekannten Täter unerkannt flüchteten, wurden erste umfassende Fahndungsmaßnahmen durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Rosenheim durchgeführt. Im Zuge dieser polizeilichen Maßnahmen konnte jedoch kein Tatverdächtiger ermittelt bzw. festgenommen werden.

Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die Ermittlungen in dieser Sache. Die weiteren Untersuchungen werden mittlerweile unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim wegen des Verdachts eines Raubdeliktes fortgeführt.

Zur Klärung des Sachverhalts bitten die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08031/2000:

Das Opfer konnte die bislang Unbekannten wie folgt beschreiben:

Täter 1: ca. 1,70 m, ca. 25 bis 30 Jahre, sportlich / schlanke Figur, mittelblonde kurze Haare, 3-Tagebart, dunkles T-Shirt mit dem Aufdruck „Prada“, dunkle Hose

Täter 2: ca. 1,70 m, ca. 25 bis 30 Jahre, schlanke Figur, dunkle Haare, südländische Erscheinung, dunkle Bekleidung