KEMPTEN. Um kurz nach 12.30 Uhr betrat heute (27. April 2025) ein bislang unbekannter Mann die Aral-Tankstelle in der Oberstdorfer Straße. Ohne zu zögern zog er einen machetenähnlichen Gegenstand und schlug mit der Klinge eine Glasvitrine kaputt. Die Kassiererin brachte sich sofort in einem anderen Raum in Sicherheit. Der Unbekannte beschädigte weitere Gegenstände in der Tankstelle, entleerte die Tagesgeldkasse und nahm Bargeld in noch unbekannter Höhe mit. Auf seiner Flucht rannte er einen kurzen Weg an der Oberstdorfer Straße entlang Richtung Süden und dann weiter über die Bahngleise in die Eich.

Den Überfall haben Kunden beobachtet, die nicht verletzt worden sind; die Angestellte erlitt einen leichten Schock.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Täter. Wem ist er im Vorfeld oder auf der Flucht aufgefallen? Er dürfte etwa 20 Jahre alt sein, ist hellhäutig, 170 bis 180 Zentimeter groß und war bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpulli sowie einer grauen Jogginghose. Außerdem führte er eine dunkle Umhängetasche mit sich.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0831) 9909-0 an die Kriminalpolizei Kempten zu wenden. (KPI Kempten)