Kulmbach, den 27. April 2025. Erneut ist Kulmbach dem Ruf als Biker-Zentrum gerecht geworden. Bei idealem Frühlingswetter lockte die Veranstaltung für mehr Sicherheit und Rücksichtnahme im Straßenverkehr insgesamt rund 35.000 Motorradbegeisterte und Fans an. Nach zwei Tagen voller Mitmachaktionen, Shows, Informationen, Live-Musik und entspannter Biergartenatmosphäre ziehen die Veranstalter eine durchweg positive Bilanz.

„Die Kulmbacher Motorradsternfahrt ist ein einzigartiges Gemeinschaftserlebnis und gleichzeitig eine unserer wichtigsten Präventionsveranstaltungen im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern mobil – sicher ans Ziel‘“, betont Steffen Küpper, Sachgebietsleiter für polizeiliche Verkehrsaufgaben und Straßenverkehrsrecht im Bayerischen Innenministerium. Diesem Anspruch ist die Großveranstaltung auch in diesem Jahr gerecht geworden. „Mit der geteilten Begeisterung fürs Motorradfahren erreichen wir die unterschiedlichsten Menschen, um sie für ein rücksichtsvolles, faires und verantwortungsbewusstes Miteinander im Straßenverkehr zu motivieren.“

Angeführt von Steffen Küpper, Kulmbachs Oberbürgermeister Ingo Lehmann, dem stellvertretenden Kulmbacher Landrat Jörg Kunstmann und dem Vorstandssprecher der Kulmbacher Brauerei AG Dr. Jörg Lehmann bewegte sich eine kilometerlange Motorradkolonne unterschiedlichster Zweiradfreunde durch die Kulmbacher Innenstadt. Unter den mehr als 3.500 Bikern waren auch 80 Motorradpolizisten aus neun europäischen Ländern extra zur Motorradsternfahrt angereist. Nach dem Korso entlang der menschengesäumten Straßen fanden sich alle Teilnehmer, interessierten Gäste und Familien auf dem Gelände ein, um gemeinsam einen unbeschwerten Nachmittag im Zeichen der Verkehrsprävention und der Unfallverhütung zu verbringen. „Wir freuen uns sehr, dass so viele Besucher zur Motorradsternfahrt kommen, die Angebote zum Mitmachen, Informieren und Genießen annehmen und einfach eine gute Zeit haben“, freut sich Dr. Jörg Lehmann, Vorstandssprecher der Kulmbacher Brauerei AG. Seit 2002 verwandelt sich das Brauereigelände an der Lichtenfelser Straße in Kulmbach jedes Jahr am letzten Aprilwochenende in ein Festivalgelände mit Live-Musik, Biergartenatmosphäre, Händlermeile, Aktionen, Vorführungen und Infoständen.

„Wir nutzen diesen Auftakt in die Zweiradsaison, um auf die Gefahren für Motorradfahrer hinzuweisen“, sagt der oberfränkische Polizeipräsident Armin Schmelzer. Denn Unfälle mit Motorradfahrern haben häufig schwerwiegende Folgen. Schon in dieser noch jungen Saison ist bereits ein Biker auf oberfränkischen Straßen verstorben. Vor diesem Hintergrund appelliert Schmelzer an die Motorradfahrer: „Lasst es gerade zu Beginn der Saison ein wenig ruhiger angehen, prüft euer Bike und eure Ausrüstung, setzt euch nur aufs Motorrad, wenn ihr körperlich und geistig fit seid, und macht ruhig mal ein Fahrtraining mit.“

Ihr Fahrkönnen konnten Biker mit ihren eigenen Maschinen auf einem kostenfreien Motorrad-Skill-Parcours beweisen. Dazu gab es Analysen und Tipps von den Experten des Bayerischen Fahrlehrerverbandes und des ADAC Nordbayern. Unter allen Teilnehmern findet eine Verlosung hochwertiger Preise statt, wie beispielsweise Motorradhelme, Konzert- und MotoGP-Tickets, einem Motorradreifensatz oder einem umfangreichen Fahrsicherheitstraining.

Der Kradzirkus der Motorradstaffel der Polizei München beeindruckte mit perfekter Fahrzeugbeherrschung und Fahrgefühl. Im Kinderbereich konnten sich schon die jüngsten Sternfahrt-Besucher spielerisch mit dem umsichtigen Verhalten im Straßenverkehr auseinandersetzen – ob bei der beliebten Blitzer-Aktion, im Tretauto-Parcours oder auf Motocross-Maschinen, bei Aufführungen der Verkehrspuppenbühne oder in einer Kinovorstellung der Verkehrspräventions-Filmserie „Wally und Rob“. Bei Live-Musik unterschiedlicher Bands, Schmankerln und einem kühlen alkoholfreien Bier ging es im Biergarten auf dem Brauereigelände gemütlich und gesellig her.

„Es ist super, dass bei dieser Open-Air-Veranstaltung das Wetter mitgespielt hat“, freut sich Alexander Elf, Organisator der Kulmbacher Motorradsternfahrt bei der Kulmbacher Brauerei. „Alle Beteiligten arbeiten monatelang auf diesen Termin hin, wir geben uns viel Mühe bei der Zusammenstellung des Programms – umso so schöner, wenn sich alle bei uns wohlfühlen.“ Brauerei-Chef Dr. Jörg Lehmann bedankte sich bei allen Partnern – dem Bayerischen Innenministerium, der oberfränkischen Polizei, Stadt und Landkreis Kulmbach, dem Landesverband Bayerischer Fahrlehrer sowie der Rock Antenne – für die gute Zusammenarbeit. „Die Kulmbacher Motorradsternfahrt ist echte Teamarbeit! Ich danke allen fleißigen Helfern vor und hinter den Kulissen für ihren Einsatz, unseren Gästen für ihren Besuch und den Anwohnern für Ihr Verständnis. Wir freuen uns, wenn wir auch im kommenden Jahr wieder zur Kulmbacher Motorradsternfahrt einladen dürfen!“