NÜRNBERG. (427) Am Samstagabend (26.04.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall im Nürnberger Westen. Die Polizei sucht Unfallzeugen.



Gegen 19:55 Uhr fuhr der Fahrer eines BMW auf der Maximilianstraße in Richtung Jansenbrücke. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein VW-Fahrer die Maximilianstraße in die Gegenrichtung und bog im Kreuzungsbereich zur Adam-Klein-Straße nach links ab. Dort kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt.

Beide Verkehrsteilnehmer gaben an bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein. Die Polizeiinspektion Nürnberg-West bittet Unfallzeugen, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 65830 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold