0762 – Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von Baustelle

Oberhausen – Im Zeitraum von Donnerstag (24.04.2025), 17.00 Uhr bis Freitag (25.04.2025), 06.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Baumaschinen von einer Baustelle in der Dieselstraße.

Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0763 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Hochzoll – Am Freitag (25.04.2025) kam es zu einem Diebstahl eines grünen E-Scooters am Hochzoller Bahnhof in der Hochzoller Straße.

In der Zeit von 07.00 Uhr bis 18.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den E-Scooter der Marke Ninebot auf dem Fahrradabstellplatz. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt – Am Samstag (26.04.2025) kam es zu einem Diebstahl zweier Fahrradcomputer in der Schwimmschulstraße.

In der Zeit von 18.15 Uhr bis 22.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter von zwei Cube-Fahrrädern den jeweiligen Fahrradcomputer. Hierbei entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0764 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Oberhausen – Am Freitag (25.04.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Ebnerstraße.

In der Zeit von 11.00 Uhr bis 17.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen braunen Mercedes, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0765 – Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss

Kriegshaber – Am Samstag (26.04.2025) war ein 33-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs.

Gegen 01.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 33-Jährigen. Hierbei zeigte der Mann drogentypisches Verhalten. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 33-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 33-Jährigen.

Innenstadt – Am Samstag (26.04.2025) war ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer alkoholisiert in der Rosenaustraße unterwegs.

Gegen 02.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab dabei einen Wert von über 0,8 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte den Wert anschließend. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 24-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen.

Lechhausen - Am Samstag (26.04.2025) war ein 56-jähriger E-Scooter-Fahrer alkoholisiert in der Aspernstraße unterwegs.

Gegen 22.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 56-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 56-Jährigen.

0766 – Polizei ermittelt nach Widerstand auf dem Plärrer

Innenstadt – Am Freitag (25.04.2025) leistete ein 22-Jähriger Widerstand auf dem Plärrer.

Gegen 23.00 Uhr weigerte sich der 22-Jährige in einem Bierzelt einem Platzverweis eines Mitarbeiters nachzukommen, weshalb die Polizei verständigt wurde. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv und folgte dem Platzverweis der Einsatzkräfte nicht. Als die Beamten den Mann anschließend zum Ausgang begleiteten, leistete er hierbei Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Verletzt wurde dabei niemand. Der 22-Jährige verbrachte die Nacht dann im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 22-Jährigen.

0767 – Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein

Göggingen – Am Freitag (25.04.2025) war ein 28-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Eichleitnerstraße unterwegs.

Gegen 21.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten fest, dass er keine Fahrerlaubnis hatte, da ihm diese entzogen worden war. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 28-Jährigen.

0768 – Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff

Innenstadt – Am Sonntag (27.04.2025) leistete ein 22-Jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte vor einer Lokalität in der Ludwigstraße. Hierbei wurden vier Beamte leicht verletzt.

Gegen 05.00 Uhr kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 22-Jährigen und einem 19-Jährigen mit vier weiteren Personen im Alter von 21 bis 29 Jahren. Hierbei wurden die vier Männer im Alter von 21 bis 29 Jahren leicht verletzt.

Bei der Aufnahme durch die Polizeibeamten versuchte der 22-Jährige einen Beamten zu schlagen. Als die Beamten den Mann anschließend fesselten, leistete er Widerstand und trat nach den Beamten. Außerdem beleidigte er die Einsatzkräfte mehrfach. Bei dem Vorfall wurden vier Beamte leicht verletzt.

Der 22-Jährige verbrachte die Stunden danach im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung gegen den 22-Jährigen sowie wegen eines Körperverletzungsdeliktes gegen den 19-Jährigen.