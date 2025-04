ERLANGEN. (423) Seit Samstagabend (26.04.2025) wird eine 79-jährige aus Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Seniorin.



Die 79-Jährige ist seit circa 19:30 Uhr aus dem Seniorenheim in der Gebbertstraße in Erlangen abgängig. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte die 79-Jähige bislang nicht angetroffen werden.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

79 Jahre alt, ca. 160 cm groß, circa 50kg schwer, hat lange blond/graue Haare zum Zopf gebunden, trägt eine dunkelblaue Legging, ein buntes (rot-gelbes) langes Sommerkleid sowie eine schwarze Weste

Ein Lichtbild der Vermissten steht als Download zur Veröffentlichung zur Verfügung.

Die Polizei Erlangen bittet bei der Suche nach der Vermissten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort der 79-Jährigen nehmen die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Rufnummer 09131 760-0, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Michael Petzold