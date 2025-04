ASCHAFFENBURG/ INNENSTADT. Die Aschaffenburger Polizei hat am Samstag vier angemeldete Versammlungen im Stadtgebiet betreut und war hierzu mit Unterstützungskräften der Zentralen Einsatzdienste sowie der Bereitschaftspolizei im Einsatz. An den Versammlungen nahmen in der Spitze insgesamt rund 500 Personen teil. Zu größeren Sicherheitsstörungen kam es nicht.

Versammlung unter dem Thema "bundesweite Proteste"

Am Samstagnachmittag kamen ab circa 14.00 Uhr am Volksfestplatz in der Spitze rund 220 Versammlungsteilnehmer unter dem Motto "bundesweiter Proteste" zusammen. Unter den Teilnehmern befanden sich rund zwei Duzend Personen die dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sind. Die Versammlung zog anschließend durch die Aschaffenburger Innenstadt und endete letztlich am Volkfestplatz .

Im Rahmen des Versammlungszugs kam es auch zu Sitzblockaden durch Gegendemonstranten. In beiden Fällen waren Einsatzkräfte schnell vor Ort und hatten die Situation unter Kontrolle. Während der Aufzug in der Alexandrastraße geringfügig umgeleitet wurde, haben Beamte in der Friedrich Straße die Versammlungsteilnehmer an der Sitzblockade vorbeigeführt. Insgesamt waren jeweils ca. 20 Personen an der Blockadeaktion beteiligt. Die Polizei hat die Identität aller Beteiligten festgestellt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Versammlung "Bündnis gegen rechts"

Bei der Versammlung "gegen den Rechtsruck" kamen in der Spitze 100 Versammlungsteilnehmer zusammen. In der Zeit von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr haben die Teilnehmer eine stationäre Versammlung im Bereich des Meier-Kahn-Platzes an der Sandkirche in Aschaffenburg durchgeführt. Der Verlauf der Versammlung war friedlich und ohne Zwischenfälle.

Versammlung der "Omas gegen rechts"

Unter dem Thema "Schützt unsere Demokratie" haben ungefähr 15 Personen eine Mahnwache im Bereich des Herstallturmes abgehalten. Die Teilnehmer haben sich dort in der Zeit von 11:30 Uhr bis 16:00 Uhr versammelt. Zu etwaigen Vorfällen kam es hier nicht.

Versammlung von "Aschaffenburg ist bunt"

Das Aktionsbündnis hat eine stationäre Versammlung mit dem Thema „Demokratie schützen“ angemeldet und im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 16:00 Uhr im Bereich der alten Fußgängerzone durchgeführt. Insgesamt waren mehr als 50 Teilnehmer vor Ort. Zu Zwischenfällen kam es nicht.

Verkehrsbeeinträchtigungen

Einsatzkräfte sicherten die Aufzüge im Straßenverkehr ab. Insgesamt kam es während der abgehaltenen Versammlungen im Bereich um die Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Bilanz der Aschaffenburger Polizei

Die Aschaffenburger Polizei gewährleistete durch ihren Einsatz die Meinungs- und Versammlungsfreiheit aller am heutigen Tag durchgeführten Versammlungen. Bei einem fordernden Einsatz ging das polizeiliche Einsatzkonzept vollends auf, was im Ergebnis dazu beigetragen hat, dass es zu keinen größeren Sicherheitsstörungen kam.