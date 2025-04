645. Verkehrsunfall; Pkw-Fahrer fährt in Gebäude und verursacht hohen Sachschaden - Haar

Am Samstag, 26.04.2025, gegen 11:45 Uhr, wurde der Polizeinotruf darüber verständigt, dass ein Pkw in ein Gebäude in der Leibstraße in Haar gefahren sei. Eine kurz darauf eintreffende Polizeistreife konnte dies bestätigen. Ein 87-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München verlor nach eigenen Angaben beim Versuch einzuparken die Kontrolle über seinen Pkw VW und beschleunigte stark. Hierbei kollidierte er mit der Hauswand des dort befindlichen Gebäudes.

An dem Gebäude und am Pkw entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand. Ein hinzugezogener Statiker untersuchte das Gebäude auf Stabilität. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion 27. Hierbei ergaben sich keine Hinweise auf strafbares Handeln. Der 87-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Durch die Polizei erfolgt eine Benachrichtigung der Fahrerlaubnisbehörde.