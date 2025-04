KEMPTEN. Im Stifftallmey kam es am Freitagmittag zu einer Rauchentwicklung in einem Wohngebäude. Die Bewohner verließen im weiteren Verlauf sofort das Gebäude und alarmierten die Feuerwehr. Die Feuerwehr Kempten konnte den Brand unter Kontrolle bringen, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Personen wurden nicht verletzt. Derzeit kann weder eine Aussage über den entstandenen Sachschaden, noch zur Entstehung des Brandes getroffen werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand kann jedoch Fremdverschulden ausgeschlossen werden und es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Insgesamt befanden sich ca. 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Kempten, des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (PI Kempten)