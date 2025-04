NEU-ULM. Seit Dienstag, 22.04.2025, wurden der Polizei sechs Brände auf dem Gelände des Schulzentrums in Pfuhl und ein weiterer Brand im Bereich der Grundschule Burlafingen mitgeteilt. Nach bisherigen Ermittlungen setzten einer oder mehrere bis dato unbekannte Täter dabei Papierkörbe, einen Papiercontainer, einen Baucontainer mit Granulat, sowie eine Hecke in Brand.

Am vergangenen Mittwoch gegen 05.30 Uhr brannte in unmittelbarer Nähe ein Carport mit einem darin befindlichen Radlader, am darauffolgenden Donnerstag gegen 03.15 Uhr zwei Gartenhäuschen. Carport und Gartenhäuschen befanden sich auf einem Gartengrundstück, welches südlich an das Gelände des Schulzentrums angrenzt. Durch die Brände entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Brandspuren an der Hecke und den Papierkörben auf dem Schulgelände stellte eine verantwortliche Person fest, nachdem das Feuer bereits erloschen war. Für das Ablöschen der Container, des Carports und der Gartenhütten waren jeweils zwischen acht und 40 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren vor Ort.

Auf Grund der Brandumstände ist davon auszugehen, dass eine oder mehrere Personen die Feuer vorsätzlich gelegt haben.

Zwischenzeitlich hat die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die in den vergangenen Tagen – insbesondere seit Gründonnerstag – zur Nachtzeit und in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben, oder Täterangaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm, Tel.: 0731/8013-0, in Verbindung zu setzen. (KPI Neu-Ulm)

