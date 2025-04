SCHWANDORF. Am Dienstagnachmittag, den 22. April 2025, wurde eine Seniorin in Schwandorf Opfer eines Callcenter-Betrugs. Die Täter erschlichen sich telefonisch das Vertrauen der Geschädigten und brachten sie mit einer erfundenen Geschichte dazu, ihre Ersparnisse an einen vermeintlichen Beamten zu übergeben.

Gegen 15:00 Uhr erhielt die Frau einen Anruf von einem unbekannten Täter, der sich als Polizeibeamter ausgab. Unter dem Vorwand, es stehe ein unmittelbar bevorstehender Einbruch in ihrer Nachbarschaft bevor, forderte der Anrufer sie auf, ihre Wertsachen zu sichern. Die Seniorin folgte der Anweisung und legte Bargeld – insgesamt einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag – in ein Behältnis, welches sie anschließend wie verlangt an eine zivile Person übergab, die sich als weiterer Beamter ausgab. Der unbekannte Abholer verschwand danach in unbekannte Richtung.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen wegen Betrugs übernommen und bittet um Ihre Mithilfe. Bitte wenden Sie sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Telefonnummer 09621/890-0. Insbesondere wenn sie gegen 15.00 Uhr in der Rosenstraße in Schwandorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten.

Tipps der Polizei zum Schutz vor falschen Polizeibeamten: