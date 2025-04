REGENSBURG. Durch das wachsame Verhalten des Apothekenpersonals in der Regensburger Innenstadt konnte am Donnerstag, den 24. April 2025, ein versuchter Rezeptbetrug aufgedeckt werden. Die zwei Tatverdächtigen, ein 35-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau, haben beide ihren Wohnsitz in München. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 16:00 Uhr bemerkte eine Apothekenmitarbeiterin Unstimmigkeiten bei der Einlösung eines Rezepts und informierte umgehend die Polizei. Die Polizeibeamten der Zivilen Einsatzgruppe konnten einen tatverdächtigen 35-Jährigen und eine tatverdächtige 33-Jährige im Nahbereich der Apotheke feststellen. Eine Überprüfung des Rezepts ergab, dass dieses gefälscht wurde.

Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte eine größere Menge gefälschter Rezepte fest. Insgesamt wurde eine zweistellige Anzahl an Rezepten sichergestellt, mit denen verschreibungspflichtige Medikamente im Wert eines hohen vierstelligen Eurobetrags bezogen werden sollten.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt die weiteren Ermittlungen. Dabei wird insbesondere geprüft, ob die Tatverdächtigen für weitere ähnlich gelagerte Fälle in Frage kommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg werden beide Personen im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt.