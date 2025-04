ILLERTISSEN/FRANKFURT AM MAIN. Mit einem für die Beteiligten unerwarteten Ausgang endete die Reise zweier örtlicher Drogenhändler nach Frankfurt am Main. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm überwachte die Drogenbeschaffungsfahrt. Nach der Übergabe der Betäubungsmittel nahmen die Beamten die Tatverdächtigen fest.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm führt seit geraumer Zeit ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Kokain- und Cannabis-Handels im größeren Umfang gegen eine Gruppierung aus dem Raum Illertissen. Im Zuge dieser Ermittlungen wurde eine Beschaffungsfahrt bekannt, weswegen am 10.04.2025 ein Zugriff durch Unterstützungskräfte im Bereich Frankfurt am Main erfolgte. Hierbei stellten die Beamten über 15 Kilogramm Cannabis-Produkte (Haschisch und Marihuana) sicher. Die beiden festgenommenen Tatverdächtigen – ein 30-Jähriger und sein 21-jähriger Begleiter – führte die Polizei am nächsten Tag auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Memmingen dem Haftrichter vor. Dieser erließ Haftbefehl gegen die beiden Tatverdächtigen. Anschließend brachte die Polizei sie in eine Justizvollzugsanstalt. Im weiteren Verlauf vollzogen Beamte der Kriminalpolizei Neu-Ulm mit Unterstützung durch Beamte der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm und Kempten insgesamt sechs Durchsuchungsbeschlüsse im Bereich Illertissen. Auch hierbei fanden die Beamten Kleinmengen an Cannabis-Produkten und Dopingmitteln, diverse Rauschgift-Utensilien und Mobiltelefone auf und stellten diese sicher. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen übernommen. (KPI Neu-Ulm)

