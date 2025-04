0751 – Polizei ermittelt nach Diebstahl – falscher Handwerker

Augsburg – Am gestrigen Donnerstag (24.04.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter Bargeld und Wertgegenstände im mittleren vierstelligen Bereich aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.

Gegen 11.50 Uhr klingelte einer der Unbekannten bei der Bewohnerin. Er gab sich als Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft aus. Die Frau ließ den Unbekannten in die Wohnung. Der Unbekannte gab an, dass er das Wasser überprüfen müsse. Während die Frau dachte, dass der Unbekannte im Badezimmer arbeite, durchsuchte dieser die Wohnung. Der Unbekannte entwendete Bargeld und Wertgegenstände.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einer Wohnung. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Derartige Betrugsmaschen sind kein Einzelfall. Um sich hiervor zu schützen, rät die Polizei:

Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür an (Türspion, Blick aus dem Fenster). Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, nutzen Sie eine Türsprechanlage.

Öffnen Sie die Haus- oder Wohnungstür nicht, wenn Unbekannte geklingelt haben.

Lassen Sie nur Handwerker herein, die Sie bestellt haben oder vom Vermieter oder von der Hausverwaltung angekündigt wurden.

Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern Angehörige oder Nachbarn hinzu oder bestellen Sie die Person zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich gegen zudringliche Personen energisch (machen Sie laut auf sich aufmerksam, um Hilfe zu erhalten, zeigen Sie abweisende Gestik und Mimik).

Wenden Sie sich an die Polizei unter der Telefonnummer 110, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

0752 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstagabend (24.04.2025) bedrängten drei Jugendliche einen älteren Herren an der Haltestelle Rotes Tor. Ein 28-Jähriger und ein 33-Jähriger gingen dazwischen.

Gegen 20.30 Uhr bedrängten ein 17-Jähriger, ein 16-Jähriger und ein bislang unbekannter Jugendlicher einen älteren Herren an der Haltestelle. Der 28-jährige und der 33-jährige Mann gingen dazwischen und halfen dem älteren Herren. Daraufhin gingen der 17-Jährige und der 16-Jährige auf die beiden Männer zu. Im weiteren Verlauf schlug der 16-Jährige den 33-Jährigen ins Gesicht. Als der 28-Jährige mit seinem Handy die Polizei verständigen wollte, schlug ihm der 17-Jährige dieses aus der Hand. Zudem wurde der 28-Jährige von dem unbekannten Jugendlichen gegen die Hüfte getreten.

Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei.

Vor Ort stellten die Beamten den 16-Jährigen und den 17-Jährigen fest und kontrollierten diese. Eine Fahndung nach dem unbekannten dritten Jugendlichen verlief ohne Erfolg.

Der 28-jährige und der 33-jährige Mann wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen die beiden Jugendlichen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

0753 – Polizei stoppt zu schnellen Autofahrer

Pfersee – In der Nacht auf den heutigen Freitag (25.04.2025) stellte die Polizei in der Metzstraße ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen eines 21-jährigen Mannes fest. Zudem war der Fahrer alkoholisiert.

Gegen 01.00 Uhr wollten die Beamten den Autofahrer kontrollieren, da dieser augenscheinlich zu schnell unterwegs war. Der 21-Jährige flüchtete jedoch vor der Polizeistreife in eine Seitenstraße. Auf der Fahrt fuhr der Mann mit bis zu 100 km/h bei erlaubten 30km/h Höchstgeschwindigkeit. Als der 21-Jährige beim Abbiegen an einer Kreuzung rangieren musste, konnten die Beamten ihn stoppen.

Bei der Verkehrskontrolle stellte die Polizeistreife fest, dass der 21-jährige Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, stellten dessen Führerschein und Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Trunkenheit im Verkehr gegen den 21-jährigen Mann.

0754 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Oberhausen – Am gestrigen Donnerstagmittag (24.04.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr ein schwarzes E-Bike der Marke Hitway in der Kreutzerstraße. Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0755 – Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Oberhausen – Am gestrigen Donnerstagnachmittag (24.04.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 52-jährigen Autofahrer und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer in der Donauwörther Straße.

Gegen 15.45 Uhr fuhr der 52-Jährige entlang der Helmschmiedstraße in Richtung Donauwörther Straße. An der Kreuzung zur Donauwörther Straße fuhr der ihm kreuzende unbekannte Fahrradfahrer offenbar ohne anzuhalten vom Gehweg auf die Straße. Es kam zum Zusammenstoß. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstag (24.04.2025) touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Ford Fiesta auf einem Supermarktparkplatz in der Neuburger Straße (220er Hausnummern). Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0756 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Pfersee – Am Donnerstag (24.04.2025) fuhr ein 54-jähriger E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis in der Von-Rad-Straße.

Gegen 23.50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 54-jährigen Mann.

0757 – Polizei ermittelt nach Mofa-Diebstahl

Innenstadt – Im Zeitraum von Mittwoch (23.04.2025), 16.00 Uhr, bis Donnerstag (24.04.2025), 05.15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Mofa aus einem Innenhof in der Austraße (10er Hausnummern). Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Mopeds. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821-323-2110 entgegen.