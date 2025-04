636. Verkehrsunfall zwischen vier Verkehrsteilnehmern; eine Person verletzt – Berg am Laim

Am Donnerstag, 24.04.2025, gegen 07:10 Uhr, befuhr ein 56-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kleintransporter, Renault, den Innsbrucker Ring in Richtung Berg-am-Laim-Straße. Er befand sich dabei auf dem zweiten von vier Fahrstreifen, welcher zur Abfahrt zur Berg-am-Laim-Straße dient.

Zeitglich fuhr ein 61-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit einem Lkw, Daimler/Acos, links von ihm auf dem dritten von vier Fahrstreifen. Dieser Fahrstreifen dient zum gerade aus weiterfahren.

Plötzlich und unvermittelt wechselte der 56-Jährige mit dem Kleintransporter den Fahrstreifen nach links. Hierbei überfuhr er sowohl eine Sperrfläche als auch einen Bordstein. Er zwang dadurch den 61-Jährigen zum Ausweichen nach links. Trotz Ausweichens kam es zu einer Berührung der linken Fahrzeugseite des 56-Jährigen mit der rechten Front des Lkw des 61-Jährigen.

Aufgrund des Ausweichmanövers des 61-Jährigen mit dem Lkw nach links auf den vierten Fahrstreifen musste ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München, welcher mit einem Pkw, Mercedes, den vierten Fahrstreifen befuhr, eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu verhindern.

Durch das Abbremsen des 19-Jährigen musste auch ein 47-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Leichtkraftrad, Piaggio, eine Gefahrenbremsung vornehmen. Hierbei stürzte er und das Leichtkraftrad rutschte gegen den Pkw des 19-Jährigen.

Durch den Sturz auf die Fahrbahn wurde der 47-Jährige verletzt und musste vom hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, wo die Verletzungen ambulant behandelt wurden.

Der Kleintransporter des 56-Jährigen wurde durch den Unfall derart beschädigt, sodass dieser nicht mehr fahrbereit war und im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden musste. Die anderen drei Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musst der Innsbrucker ring in nördliche Richtung für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Es kam dementsprechend zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

637. Verkehrsunfallflucht; eine Person verletzt – Unterhaching

Am Donnerstag, 24.04.2025, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad die Biberger Straße in Richtung Unterhachinger Straße. Auf Höhe der Hausnummer 10 wurde er von einem weißen Fahrzeug, vermutlich ein Kleintransporter, überholt.

Das unbekannte Fahrzeug hielt den erforderlichen Seitenabstand nicht ein, wodurch es mit der rechten Fahrzeugseite zum Kontakt mit dem Fahrradlenker des über 80-Jährigen kam. Dieser kam dadurch ins Straucheln, touchierte die linke Fahrzeugseite eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw BMW und stürzte schließlich auf die Fahrbahn.

Der unbekannte Fahrzeugführer des weißen Fahrzeugs entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Nähere Hinweise zum Fahrzeug oder dessen Fahrer liegen derzeit noch nicht vor.

Der über 80-Jährige wurde durch den Unfall verletzt, konnte aber nach ambulanter Behandlung des hinzugezogenen Rettungsdienstes vor Ort wieder entlassen werden.

Am Fahrrad und am geparkten Pkw entstanden Sachschäden in Gesamthöhe von mehreren hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Biberger Straße, Hauptstraße, Marxhofstraße und Riemenschneiderstraße (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

638. Raubdelikt – Thalkirchen

Am Freitag, 25.04.2025, gegen 01:30 Uhr, betraten zwei vermummte männliche Täter das Büro eines 44-jährigen Mitarbeiter einer Wohneinrichtung in Thalkirchen und bedrohten diesen mit einer Schusswaffe. Sie forderten ihn auf, den Tresor zu öffnen und das darin befindliche Bargeld auszuhändigen.

Nachdem dem 44-Jährigen das Öffnen des Tresors nicht möglich war, zwangen ihn die Täter unter massiven Gewaltandrohungen und Schlägen, seine EC-Karte samt PIN herauszugeben, sowie den ungeöffneten Tresor aus dem Büro auf einen nahegelegenen Weg zu tragen. Dabei löste sich aus der mitgeführten Waffe der Täter ein Schuss. Hierdurch wurde keiner der Beteiligten verletzt. Kurz darauf ließen die Täter vom 44-Jährigen ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Einer der Täter hatte zwischenzeitlich mit der EC-Karte des 44-Jährigen Bargeld abgehoben.

Der 44-Jährige traf im weiteren Verlauf einen Zeugen, der den Polizeinotruf 110 verständigte.

Es wurde eine Vielzahl von Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Eine direkt durchgeführte Fahndung im Nahbereich brachte keine weiteren Informationen zu den Tätern.

Der 44-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall führt das Kommissariat 21.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Heilmannstraße, Ludwigshöher Straße, Gerblstraße und Conwentzstraße (Thalkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

639. Sachbeschädigung; Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Neuhausen

Am Donnerstag, 24.04.2025, gegen 23:00 Uhr, konnte ein Passant zwei Jugendliche im Bereich der Lazarettstraße dabei beobachten, wie diese mehrere Fahrräder beschädigen. Er verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Die zum Einsatzort geschickten Streifen konnten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen zwei Tatverdächtige im nahen Umfeld feststellen. Bei ihnen handelt es sich um zwei 16-Jährige mit Wohnsitzen in München.

Sie wurden wegen Sachbeschädigung angezeigt und nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen sowie nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.

640. Einbruch in ein Telekommunikationsgeschäft – Ludwigsvorstadt

Am Donnerstag, 24.04.2025, gegen 05:00 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Eingangstüre Zutritt zu einem Telekommunikationsgeschäft und durchsuchten anschließend den Innenraum.

Sie entwendeten einen Tresor und einen Rucksack mit Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Anschließend verließen sie das Geschäft mit der Beute in unbekannte Richtung.

Als der Ladeninhaber gegen 11:20 Uhr den Einbruch bemerkte, verständigte er den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: bekleidet mit schwarzem Basecap, schwarzer Jacke, grauer Hose, schwarzen Schuhen, schwarzen Handschuhe

Täter 2: bekleidet mit schwarzem Basecap, schwarze Weste, grauem Kapuzenpullover, schwarze Hose, schwarze Adidas-Sneaker

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bayerstraße, Senefelderstraße, Schwanthalerstraße und Schillerstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

641. Einbruch in Tierarztpraxis – Trudering

Im Zeitraum vom Mittwoch, 23.04.2025, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 24.04.2025, gegen 08:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Tierarztpraxis in Trudering.

Anschließend wurden die Räumlichkeiten der Tierarztpraxis durchsucht und es wurden ein Möbeltresor, Bargeld und zwei Fläschchen des Arzneimittels Release 300 entwendet. Der oder die unbekannten Täter konnten die Praxis unerkannt und unbemerkt auf dem Betretungsweg verlassen.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Rappenweg, Emplstraße und Kirchtruderinger Straße (Trudering)Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Bei dem Arzneimittel handelt es sich um ein Schlaf- und Beruhigungsmittel (Betäubungsmittel), das regulär für die Einschläferung von Tieren verwendet wird. Der Wirkstoff wirkt für Menschen bereits in kleinsten Mengen toxisch. Bereits 3,3 ml sind tödlich. Darüber hinaus kann dieses Tierarzneimittel das Auge reizen und Reizungen der Haut sowie Überempfindlichkeitsreaktionen verursachen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Haut und Augen, einschließlich Hand-zu-Augen-Kontakt

642. Brandfall; eine Person verletzt – Obergiesing

Am Donnerstag, 24.04.2025, gegen 20:30 Uhr, wurde der Notruf über einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Obergiesing informiert. Es begaben sich mehrere Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr zur Örtlichkeit.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der 65-jährige Wohnungsinhaber in seiner Küche mit einer Gaskartusche hantiert hatte, als sich plötzlich, aus bislang nicht bekannten Gründen, eine massive Verpuffung ereignete.

Der 65-Jährige wurde hierdurch verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die Druckwelle verursachte einen nicht unerheblichen Sachschaden, deren Auswirkungen auch die unmittelbar darüber und darunter liegenden Wohnungen betraf. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Gegen den 65-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ermittelt.

643. Versuchter Einbruch in Elektronikgeschäft – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 24.04.2025, gegen 23:30 Uhr, versuchte ein 18-Jähriger mit syrischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit einem Werkzeug die Frontscheibe zu einem Elektrogeschäft einzuschlagen.

Der 38-jährige Geschäftsinhaber wurde aufgrund des ausgelösten Alarms von der Sicherheitsfirma verständigt und begab sich zum Tatort. Zeitgleich wurde auch der Notruf der Polizei informiert. Der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Täter hatte sich zwischenzeitlich entfernt.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 18-jährige Tatverdächtige im Umfeld der Tatörtlichkeit angetroffen und festgenommen werden. Er wurde nach der Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Glasscheibe wurde beschädigt. An der Tatörtlichkeit wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernommen.