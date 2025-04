BAYREUTH. Ein Betrüger überzeugte eine 77-jährige Bayreutherin eine Überweisung über 35.000 Euro zu tätigen. Ein Mitarbeiter der Bank konnte dies glücklicherweise verhindern. Die Kriminalpolizei in Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Am Mittwochabend erhielt eine 77-jährige Bayreutherin einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Im Telefondisplay der Dame zeigte es die Telefonnummer Ihrer Bankfiliale an. Der falsche Bankangestellte trat am Telefon so überzeugend auf, dass die Dame eine Überweisung über 35.000 Euro über ihre TAN am Smartphone bestätigte. Zum Glück funktionierten die bankinternen Sicherheitsmechanismen der Sparkasse Bayreuth und es erfolgte eine nochmalige Überprüfung der veranlassten Überweisung bei der Kundin. Hier stellte sich dann schnell heraus, dass sie einem Betrüger aufgesessen war. So konnte die Überweisung angehalten werden und es blieb bei einem Betrugsversuch.

Zum Schutz vor dieser Betrugsmasche gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps.