Polizei Oberfranken warnt vor Callcenterbetrug - Beeindruckendes Video veröffentlicht

OBERFRANKEN. Die oberfränkische Polizei intensiviert die Prävention gegen Callcenterbetrug und stellt ein außergewöhnliches Video vor. Es vereint authentische Originaltöne der Betrüger am Telefon mit der eindrucksvollen Erzählung einer Geschädigten, die ihre persönliche Erfahrung offen teilt. Ziel ist es, möglichst viele Menschen aufzuklären und zu sensibilisieren.

Der organisierte Callcenterbetrug zählt zu den häufigsten Betrugsformen. Täter kontaktieren ihre Opfer telefonisch und geben sich meist als Polizeibeamte, Unternehmensmitarbeiter oder Behördenvertreter aus, um sensible Daten oder Geld zu erlangen. Besonders ältere Menschen werden massiv unter Druck gesetzt und verlieren durch die geschickten Täuschungen häufig ihr Erspartes. Sei es der angebliche tödliche Verkehrsunfall oder der Einbruch in der Nachbarschaft – die Angerufenen werden emotional manipuliert und dazu gebracht, Wertgegenstände oder Bargeldbeträge zu übergeben. Jährlich entstehen dadurch erhebliche Vermögensschäden. Allein in Oberfranken ergaunerten Betrüger im vergangenen Jahr mehr als 2 Millionen Euro.

Video mit Originaltönen der Betrüger und eindrucksvoller Erzählung einer Geschädigten

Das Video zeigt die persönliche Geschichte einer Betroffenen, die Opfer eines solchen Betrugs wurde. Durch die Originaltöne der Betrüger wird die Situation authentisch dargestellt, um die perfide Masche der Täter deutlich zu machen und die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu erhöhen. Das Video richtet sich an eine breite Zielgruppe – insbesondere an Senioren, aber auch an Jugendliche und Erwachsene – und soll möglichst viele Menschen erreichen, um weitere Betrugsfälle zu verhindern.

„Neun Minuten, die euch, euren Großeltern und Eltern helfen können, sich vor Betrug zu schützen.“ Mit diesen Worten appelliert die Polizei Oberfranken an alle Altersgruppen, sich mit dem Thema Callcenterbetrug auseinanderzusetzen. Die Polizei empfiehlt, bei Anrufen von unbekannten Nummern stets vorsichtig zu sein, keine persönlichen Daten preiszugeben und niemals Geld oder Wertgegenstände an Fremde zu übergeben. Im Zweifelsfall sollte die Polizei kontaktiert werden.