Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

RÖDENTAL, LKR. COBURG. Am gestrigen Mittwochmorgen vollzog die Verkehrspolizei Coburg erfolgreich mehrere Durchsuchungsbeschlüsse an zwei Anwesen in Rödental. Dabei kam es zur vorläufigen Festnahme von insgesamt elf Personen. Ein Richter erließ am Donnerstagvormittag Haftbefehle gegen drei Tatverdächtige.

Die Ermittlungen begannen nach einer Fahndungskontrolle der Verkehrspolizisten im März, bei der drei vietnamesische Männer im Alter von 26 bis 43 Jahren wegen ausländerrechtlicher Verstöße auffielen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erließ das Amtsgericht Coburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Durchsuchungsbeschlüsse für zwei Objekte in Rödental, die Polizeibeamte am gestrigen Mittwochmorgen zeitgleich vollzogen. Unterstützung erhielt die Verkehrspolizei dabei von Kriminalpolizei, Zoll und Bereitschaftspolizei.

Im Zuge der Maßnahmen erhärtete sich der Verdacht gegen drei vietnamesische Tatverdächtige. Es handelt sich um zwei Frauen und einen Mann im Alter von 38 bis 40 Jahren, die im Verdacht stehen, ausländische Arbeitskräfte widerrechtlich und unter prekären Bedingungen beherbergt und beschäftigt zu haben. Gegen die drei Tatverdächtigen erließ ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg am heutigen Donnerstag Haftbefehle. Eine weitere Frau wurde bereits wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Darüber hinaus nahmen die Beamten sieben weitere vietnamesische Staatsangehörige in Gewahrsam, die ebenfalls in den Durchsuchungsobjekten anzutreffen waren und sich – ersten Erkenntnissen zufolge – ohne die erforderlichen Erlaubnisse illegal in Deutschland aufhalten. Die sieben Männer erwarten nun separate Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthaltes. In enger Abstimmung mit der zuständigen Ausländerbehörde stehen Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung bevor.

Bei den weiteren Ermittlungen liegt der Fokus auf der Klärung der näheren Tatumstände sowie der individuellen Tatbeteiligung der festgenommenen Personen.