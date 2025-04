NABBURG. OBERPFALZ. Die Polizei Nabburg optimiert ihren Dienstbetrieb, um eine sichtbare Präsenz und schnelle Reaktionszeiten für die Bevölkerung sicherzustellen. Ab 01.05.2025 gibt es bei der Polizeiinspektion Nabburg angepasste Zeiten für den Publikumsverkehr, wobei die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger weiterhin oberste Priorität bleibt.

Ab dem 01.05.2025 werden die Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr bei der Polizeiinspektion Nabburg angepasst, um so die Flexibilisierung des Außendienstes zu ermöglichen. Dieses Konzept wurde in enger Abstimmung mit den örtlichen Bürgermeistern der 11 Gemeinden und Städte, dem Landrat Thomas Ebeling, der Behördenleitung des Polizeipräsidiums, Polizeipräsident Thomas Schöniger und Polizeivizepräsident Robert Fuchs, sowie dem Bayerischen Staatsministerium des Innern beschlossen. Ziel ist es, die Polizeipräsenz im Streifendienst zu erhöhen und so das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung weiter zu stärken.

Die Maßnahme bietet zahlreiche Vorteile, die sowohl die Sicherheit als auch den Service für die Bevölkerung betreffen. Durch eine intensivere Streifenpräsenz wird das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gestärkt, da die Polizei sichtbarer in der Region präsent ist. Gleichzeitig ermöglicht die verstärkte Streifentätigkeit schnellere Reaktionszeiten, da die Polizeibeamten dringende Einsätze unmittelbar wahrnehmen können. Für die Bevölkerung ergeben sich dabei keine wesentlichen Änderungen, da der Bürgerservice über alternative Kanäle weiterhin gewährleistet bleibt. Sollten Bürgerinnen und Bürger bei der Inspektion vorstellig werden, während diese im Einzelfall einsatzbedingt nicht besetzt ist, steht eine Sprechanlage zur Verfügung, die direkt mit der Einsatzzentrale verbunden ist. Im Notfall können Polizeistreifen umliegender Dienststellen hinzugezogen werden, um schnelle Hilfe zu gewährleisten.

Es ist wichtig zu betonen, dass diese Maßnahme ausschließlich interne Anpassungen im Dienstbetrieb betrifft und keine Einschränkungen für die Bevölkerung mit sich bringt. Die Polizeiinspektion Nabburg bleibt wie gewohnt ein verlässlicher Ansprechpartner für die Sicherheit und den Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Polizeihauptkommissar Alexander Reichsthaler, kommissarischer Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Nabburg, ergänzt hierzu: „Die Polizei in Nabburg bleibt weiterhin 24 Stunden am Tag ansprechbar und wird die Betreuung der Bürgerinnen und Bürger im Dienstbereich, wie vor der Umstellung auch, wahrnehmen. In dringenden Fällen ist der direkte Draht zur Polizei Einsatzzentrale über die Notrufnummer 110 ohnehin der schnellste Weg, da von dort der Einsatz aller Streifenfahrzeuge in der Oberpfalz unmittelbar koordiniert wird!“

Diese Maßnahme stärkt somit die Flexibilität der Polizei und verbessert gleichzeitig die Sicherheitslage für die gesamte Region.