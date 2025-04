KAMMLACH/BAB 96. Am Donnerstagvormittag gegen 11:00 Uhr kam es auf der A 96 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Sattelzugmaschine.

Ein 23-Jähriger fuhr mit seinem Pkw gegen 11:00 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Lindau. Kurz vor dem Kohlbergtunnel fuhr er aus bislang unbekannter Ursache nahezu ungebremst auf eine vorausfahrende Sattelzugmaschine auf. Durch den starken Aufprall geriet der Pkw ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Der Pkw blieb anschließend stark beschädigt mitten auf der Fahrbahn stehen. Der 23-jährige Fahrer zur Abklärung eventueller Verletzungen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Der 47-Jährige Fahrer der Sattelzugmaschine blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand nur geringer Schaden. Die Feuerwehr Mindelheim war zur Fahrbahnreinigung und Absicherung vor Ort. Der Verkehr musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung für etwa eine Stunde über den Standstreifen geleitet werden. Es kam zu einem Rückstau. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 22.000 Euro. (APS Memmingen)

