SCHLÜSSELFELD, LKR. BAMBERG. Im Zeitraum von Montag, 14. April, bis zum Mittwoch, 23. April, brachen Unbekannte in ein Schloss in einem Ortsteil von Schlüsselfeld ein. Die Kripo in Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter brachen in ein Nebengebäude der Schlossanlage ein und durchwühlten eine Vielzahl von Zimmern in mehreren Stockwerken. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Ob die Täter etwas erbeutet haben steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ortsteils Reichmannsdorf bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.