0747 - Polizei kontrolliert Transporter - Fahrer unter Drogeneinfluss

Bundesstraße B 17 / Fahrtrichtung Norden/ Höhe Königsbrunn - Am Mittwoch (23.04.2025), kontrollierte die Verkehrspolizei auf der B 17 einen Kleintransporter, dessen Fahrer unter Drogeneinfluss stand.

Gegen 08.40 Uhr wurde der Transporter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 46-Jährige Fahrer zeigte hierbei drogentypische Auffälligkeiten.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Den 46-Jährigen erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

0748 – Mann wehrt sich gegen Polizei

Stadtbergen – Am vergangenen Sonntag (20.04.2025) stellte sich ein 37-jähriger mehrfach in den fließenden Verkehr in der Stadtberger Straße und dem Nestackerweg. Im weiteren Verlauf wehrte sich der Mann gegen die Polizeibeamten.

Am Sonntagnachmittag beobachtete eine Polizeistreife im Rahmen der Streifenfahrt den 37-Jährigen, wie er sich mehrfach in den Verkehr stellte. Die Beamten sprachen den Mann daraufhin an. Da sich dieser äußerst aggressiv gegenüber der Polizei verhielt, mussten die Beamten den 37-Jährigen fesseln.

Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachte ihn die Streife in ein entsprechendes Krankenhaus. Hierbei wehrte sich der Mann mehrfach gegen die polizeilichen Maßnahmen und griff die Beamten an. Zwei Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Nötigung, Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung gegen den 37-jährigen Mann.

0749 – Polizei ermittelt nach Brand

Stadtbergen – Am Mittwoch (23.04.2025), kam es zum Brand eines Dachstuhls in der Ulmer Straße.

Gegen 21:30 Uhr ging eine Mitteilung über einen Dachstuhlbrand in einem leerstehenden Gebäude ein. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand.

Die genaue Schadenshöhe sowie die Brandursache sind aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.