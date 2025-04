NÜRNBERG. (418) An der Wöhrder Wiese attackierte am Mittwochnachmittag (23.04.2025) ein zunächst unbekannter Täter einen anderen Mann und ergriff anschließend die Flucht. In den Abendstunden desselben Tages konnten Einsatzkräfte der Polizei einen 17-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.



Eine Passantin verständigte gegen 14:30 Uhr die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte wie ein 25-jähriger Mann im Bereich des Wöhrder Wiesenwegs aus einer Gruppe von mehreren Personen heraus attackiert worden war. Ein zunächst unbekannter Täter hatte dem 25-Jährigen zuerst Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, diesen niedergeschlagen und anschließend mehrfach auf den am Boden liegenden Mann eingetreten. Als Passanten dazwischengingen, flüchtete die Personengruppe in Richtung des U-Bahnhofs Wöhrder Wiese.

Der ebenfalls verständigte Rettungsdienst versorgte den verletzten 25-Jährigen vor Ort. Derweil führte die Fahndung der Polizei im Umfeld des Tatorts nicht mehr zur Festnahme tatverdächtiger Personen. Allerdings hatte der 25-Jährige mit seinem Mobiltelefon ein Foto des Angreifes gemacht und stellte dieses der Polizei zur Verfügung. Einsatzkräfte des mittelfränkischen Unterstüzungskommandos konnten den Tatverdächtigen in den Abendstunden im Bereich des Karl-Bröger-Tunnels wiedererkennen und festnehmen.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen. Gegen diesen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Zudem führten die Polizeibeamten bei dem 17-Jährigen eine erkennungsdienstliche Behandlung durch. Das Motiv für den Angriff ist aktuell unklar.



Erstellt durch: Michael Konrad