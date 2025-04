HOF. Mit Morddrohungen und Stichbewegungen eskalierte eine Auseinandersetzung am vergangenen Montag zwischen zwei Männern im Hofer Stadtgebiet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erging am Dienstag Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen einen Tatverdächtigen.

Der 32-jährige Ukrainer steht im Verdacht, einen 26-jährigen Russen am Montagabend, gegen 21 Uhr, wegen eines privaten Streites mit einem Messer attackiert und mit dem Tod bedroht zu haben. Beide Männer gerieten in einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße in Streit, wobei der mutmaßliche Täter ein Messer zückte und seinen Kontrahenten damit bedrohte. Zudem sollen vom Angreifer Stichbewegungen in Richtung des 26-Jährigen ausgeführt worden sein.

Der 26-Jährige flüchtete aus dem Gebäude und versuchte zu seinem vor dem Haus geparkten BMW zu gelangen. Der Angreifer folgte ihm nach draußen und wiederholte seine Morddrohungen. Dabei hielt er - ersten Erkenntnissen zufolge - nach wie vor ein Messer in seiner Hand und trat mit seinem Fuß mehrmals gegen den Pkw seines Kontrahenten. Zu einem körperlichen Übergriff kam es jedoch nicht. Die zwischenzeitlich von dem 26-Jährigen verständigten Polizisten der Hofer Polizei nahmen den Angreifer widerstandslos fest. Keiner der Beteiligten erlitt Verletzungen. Am BMW entstanden auf der Fahrerseite Lackschäden und Dellen. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Hof unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hof. Der 32-Jährige wurde am Dienstag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Hof vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen den Mann. Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kripo Hof ermittelt und sucht zur Klärung der näheren Tatumstände weitere Zeugen. Wer am Montag, 21. April, kurz nach 21 Uhr Beobachtungen in der Jahnstraße gemacht hat, die mit der geschilderten Situation in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 mit der Kripo Hof in Verbindung zu setzen.