Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth

BAYREUTH. Nach dem Zwischenfall an einem Kettenkarussell auf dem Bayreuther Volksfest am Ostermontag konnten mittlerweile alle verletzten Personen das Krankenhaus verlassen. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Betreiber des Fahrgeschäfts dauern an.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Bayreuth führen in enger Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen weiterhin umfangreiche Untersuchungen zum genauen Unfallhergang durch. Nach aktuellem Ermittlungsstand konnte ein technischer Defekt, der zur Fehlfunktion des Karussells geführt haben dürfte, reproduziert und bestätigt werden. Dieser gilt derzeit als wahrscheinliche Ursache für das Unglück.

Zeugen gaben an, dass bereits im Vorfeld des Vorfalls Reparaturarbeiten an dem Fahrgeschäft durchgeführt wurden. Ob ein Zusammenhang zwischen diesen Arbeiten und dem festgestellten Defekt besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das betroffene Kettenkarussell wurde nach Abschluss der polizeilichen Untersuchungen vom Festplatz abgebaut.

