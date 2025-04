NÜRNBERG. (415) Gleich zwei Kellerbrände im Stadtteil Eberhardshof forderten am Mittwochnachmittag (23.04.2025) die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei. Unterdessen hat die Kriminalpolizei Nürnberg die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.



Gegen 12:30 Uhr alarmierte die Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Fürther Straße die Feuerwehr. Im Keller des Gebäudes war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in einem der Lattenverschläge ausgebrochen. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei mussten nach ihrem Eintreffen allerdings feststellen, dass auch aus dem Keller eines gegenüberliegenden Wohnhauses Rauch drang. Eine Überprüfung ergab, dass in diesem Gebäude ebenfalls ein Kellerabteil brannte.

Nachdem eine Evakuierung der dortigen Bewohner über das bereits verrauchte Treppenhaus nicht möglich war, evakuierte die Feuerwehr mehrere Personen aus dem ersten Obergeschoss des Gebäudes mittels Drehleiter. Ein achtjähriges Mädchen zog sich hierbei eine Rauchgasvergiftung zu und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Kellerbrände konnten durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei zeitweise die Fürther Straße. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zunächst nicht beziffert werden. Ebenso ist derzeit die Ursache für die beiden Brände unklar. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Erstellt durch: Michael Konrad