HOF. In einem Restaurant in der Luitpoldstraße kam es am späten Mittwochabend zu einem Brand, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Polizei in Hof.

Gegen 22.15 Uhr gingen mehrere Notrufe über einen Brand in einem Restaurant in der Hofer Innenstadt ein. Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer in der Küche des Lokals. Offenbar entzündete sich dort Fett, das sich in der Folge über die Lüftungsanlage im Restaurant ausbreitete.

Etwa 70 Gäste hielten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem gut besuchten Lokal auf. Sie verließen das Gebäude eigenständig. Die Einsatzkräfte evakuierten vorsorglich rund 15 Bewohner aus den darüberliegenden Wohnungen.

Ein Mann in der Küche zog sich beim Versuch, die Flammen selbst zu löschen, leichte Brandverletzungen zu. Die Rettungskräfte behandelten ihn vor Ort ambulant. Zudem brachte der Rettungsdienst zwei Gäste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein nahegelegenes Klinikum. Weitere Gäste und die Bewohner der oberen Etagen blieben unverletzt.

Dank des schnellen und koordinierten Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Der Brand beschädigte ausschließlich die Küche des Restaurants. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 50.000 Euro.

Wegen der Vielzahl an Personen im Gebäude forderten die Einsatzkräfte vorsorglich ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an. Bereits kurz nach dem Eintreffen gelang es, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Die Gäste hatten das Restaurant zu diesem Zeitpunkt größtenteils unverletzt verlassen. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen konnten auch die Bewohner der oberen Etagen in ihre Wohnungen zurückkehren.