SELB, LKR. WUNSIEDEL. Am Dienstagmittag brach ein Feuer in einem Firmengebäude in Selb aus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden.

Gegen 12.20 Uhr ging eine Mitteilung über ein Feuer in einem Firmengebäude in Selb in der Professor-Fritz-Klee-Straße ein. Als die Einsatzkräfte an der Brandstelle eintrafen, war das betroffene Gebäude bereits geräumt. Das Feuer, das in einem Pausenraum mit Küchenzeile ausgebrochen war, konnte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle bringen. Weitere Teile des Gebäudes waren nicht betroffen. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Verletzte sind nicht zu beklagen.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist Momentan noch unklar.