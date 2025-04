Kulmbach, den 23. April 2025. An diesem Wochenende schlägt das Herz der Biker-Szene in Kulmbach. Aus allen Himmelsrichtungen schwärmen Tausende Motorradfahrer, Fans motorisierter Zweiräder und begeisterte Zuschauer in die Bierstadt. Gemeinsam teilen sie bei der 22. Kulmbacher Motorradsternfahrt die Freude am Lifestyle auf zwei Rädern. Bei einem Mediengespräch im Bistro der Kulmbacher Brauerei informierten die oberfränkische Polizei, Stadt und Landkreis Kulmbach sowie die Kulmbacher Brauerei über die Hintergründe und das diesjährige Programm.

Die Vorfreude ist bei allen Beteiligten deutlich zu spüren. Kein Wunder, ist die Kulmbacher Motorradsternfahrt doch eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Um die Jahrtausendwende aus einer Idee entstanden, ist die heute zweitägige Veranstaltung mit bis zu 35.000 Besuchern eines der größten Biker-Treffen in Süddeutschland. „Ob nun selbst Motorradfahrer oder nicht – es ist einfach ein Gänsehautmoment, wenn die unterschiedlichsten Biker entlang der menschengesäumten Straßen auf unser Brauereigelände einfahren“, begeistert sich Jörg Lehmann, Vorstandssprecher der Kulmbacher Brauerei AG. Der Motorradkorso am Sonntagmittag um 12 Uhr durch Kulmbach ist einer der Höhepunkte im zweitägigen Programm.

Fit in die Saison, sicher unterwegs

Auch wenn die Faszination Motorrad, ein entspannter Lifestyle und das gemeinsame Genießen im Mittelpunkt stehen, hat die Kulmbacher Motorradsternfahrt einen ernsten Hintergrund. Im Frühjahr steigt die Zahl der Verkehrsunfälle mit Motorradfahrern deutlich an. Allein in diesem Jahr gab es auf oberfränkischen Straßen bereits 33 Unfälle mit Bikern. „In den meisten Fällen ist überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache“, erläutert der oberfränkische Polizeipräsident Armin Schmelzer. Daher ist die Motorradsternfahrt die ideale Gelegenheit, Motorradfahrende zum Saisonbeginn für Gefahren zu sensibilisieren, auf Risiken hinzuweisen und für gegenseitige Rücksichtnahme zu werben. Das erfordert auch Maßnahmen wie Geschwindigkeitsmessungen oder Verkehrskontrollen zur Fahrtüchtigkeit der Biker und dem ordnungsgemäßen Zustand ihrer Motorräder. „Angepasste Geschwindigkeit, vollständige Schutzkleidung, Aufmerksamkeit und eine gute körperliche Verfassung sind wesentliche Voraussetzungen, um sicher in die neue Motorradsaison zu starten“, betont Schmelzer. Ganz bewusst steht die Motorradsternfahrt unter dem Motto ‚Ankommen statt Umkommen‘ und ist ein fester Bestandteil im Rahmen des Programms Verkehrssicherheit 2030 ‚Bayern mobil – sicher ans Ziel‘.