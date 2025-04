BAYREUTH. Am Dienstagnachmittag zeigte ein Fußgänger in Bayreuth den Hitlergruß. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Bayreuth gegen den 21-Jährigen.

Kurz nach 14 Uhr hielt sich der 21-Jährige in Begleitung einer dreiköpfigen Gruppe am Wittelsbacherring, in der Nähe des Justizpalastes, in Bayreuth auf. Der 21-Jährige zeigte gegenüber einem Autofahrer unvermittelt den Hitlergruß. Dieser alarmierte Beamte der Polizei Bayreuth-Stadt, die den Tatverdächtigen einer Kontrolle unterzogen. Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, er muss sich nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen strafrechtlich verantworten.