0732 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (22.04.2025) beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr einen Audi A6 in der Euler-Chelpin-Straße (30er Hausnummern). Der Audi parkte am Fahrbahnrand. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0733 – Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung

Innenstadt – Am vergangenen Montag (21.04.2025) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 30-jährige Frau in der Annastraße.

Gegen 05.45 Uhr fuhr der unbekannte Täter mit dem Fahrrad hinter der 30-Jährigen her und belästigte diese anschließend sexuell. Die 30-Jährige allarmierte die Polizei. Der Unbekannte flüchtete auf seinem Fahrrad.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 30 Jahre, ca. 185cm, athletische Statur, schwarze Haare, dunkle Hautfarbe

trug einen weißen Schlauchschal, eine beige Zip-Jacke

fuhr ein weißes Mountain-Bike mit schwarzem Schriftzug

Die Polizei ermittelt nun wegen Sexueller Belästigung. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

0734 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Hochzoll – Im Zeitraum von Freitag (11.04.2025) bis Dienstag (22.04.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Gymnasiums in der Peterhofstraße. Hierbei handelt es sich um einen Sachschaden von rund 800 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0735 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Innenstadt – Am Freitag (18.04.2025) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den Bordcomputer eines E-Bikes am Obstmarkt auf Höhe der Hausnummer 6.

In der Zeit von 17.45 Uhr bis 22.15 Uhr stand das E-Bike der Marke Victoria an einem Fahrradständer im Bereich eines Bistros. Als die Eigentümerin zurückkam, stellte sie den Diebstahl des Bordcomputers der Marke Bosch, Typ: Kiox 300, fest. Dieser war gegen Wegnahme besonders gesichert. Es entstand ein Beuteschaden im oberen zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0736 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und versuchten Diebstahls an einem Lebensmittelautomaten

Oberhausen – Am Sonntag (20.04.2025) beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Lebensmittelautomaten in der Neuhäuserstraße, als dieser versuchte daraus Ware zu entwenden.

Gegen 19.00 Uhr kaufte der bislang Unbekannte Ware aus dem Automaten. Anschließend versuchte der Unbekannte, weitere Ware aus dem Automaten zu holen und beschädigte diesen dabei. Es entstand ein Sachschaden von rund 650 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und des versuchten Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizei Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0737 – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Kleinkraftrades

Innenstadt – Im Zeitraum von Montag (21.04.2025), gegen 20.30 Uhr, bis Dienstag (22.04.2025), gegen 06.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad der Marke Kreidler in der Schöpplerstraße / Seitzsstraße.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Kraftrades. Hinweise nimmt die Polizei Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.