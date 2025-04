628. Terminhinweis: Feierlicher Gedenkgottesdienst der Polizeiseelsorge in Bayern am 24. April 2025

Am Donnerstag, 24.04.2025, findet um 17:30 Uhr, in der Kirche St. Stephan am Alten Südfriedhof ein Gedenkgottesdienst für Frau Ellen Ammann statt.

Sie war eine Politikerin und Landtagsabgeordnete der damaligen Bayerischen Volkspartei, Gründerin des Katholischen Bayerischen Frauenbundes und stark engagiert in der Kirche. 1920 stellte sie den Antrag für einen Polizeiseelsorger bei der Polizeiwehr Bayern.

Landespolizeidekan Monsignore Andreas Simbeck, Landesbeauftragter für die Katholische Polizeiseelsorge in Bayern, wird den Gottesdienst gestalten.

Die Polizeiseelsorge hält künftig vierteljährlich Gottesdienste zum Gedenken an Frau Ellen Amman ab. Die weiteren Termine finden an den folgenden Tagen, jeweils um 17:30 Uhr, ebenfalls in der Kirche St. Stephan statt: