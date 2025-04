622. Versuchter Raub auf Juwelier – Allach

Am Samstag, 19.04.2025, gegen 09:45 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter die Tür eines Juweliers zu öffnen. Diese war jedoch versperrt. Als der Geschäftsinhaber, der sich zu diesem Zeitpunkt im hinteren Bereich des Geschäfts befand, dies mitbekam, ging er vor zur Eingangstür. Dort erkannte er, dass der unbekannte Täter vermummt war und einen Hammer und ein Messer in seinen Händen hielt.

Ohne die Tür zu öffnen begab er sich wieder in den hinteren Geschäftsbereich und verständigte den Polizeinotruf 110. Der Täter entfernte sich daraufhin fußläufig in Richtung Oertelplatz und stieg dort in ein bislang unbekanntes Fahrzeug.

Zu einem Betreten des Geschäfts kam es nicht. Vor Ort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt, welche keine neuen Hinweise auf den Täter brachten.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 170-180 cm groß, schlank; schwarze Kappe, Halstuch über Mund und Nase gezogen, Schutzbrille, dunkelgraue Jacke, dunkle Hose, Handschuhe, hatte einen dunklen Rucksack dabei und war mit Hammer und Messer bewaffnet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Georg-Reismüller-Straße, Löfflerstraße, Vesaliusstraße und Piperstraße (Allach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

623. Raubdelikt – Putzbrunn

Am Freitag, 11.04.2025, gegen 12:30 Uhr, fuhr eine 58-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw auf einen Autobahnparkpatz der A 99 auf Höhe von Putzbrunn, um dort ihre Notdurft zu verrichten. Da sich auf dem Autobahnparkplatz jedoch keine Toilettenanlage befand, suchte die 58-Jährige auf einem Feldweg eine nicht einsehbare Stelle. Dort wurde sie von einem bislang unbekannten Mann verbal angegangen und aufgefordert ihre Wertsachen auszuhändigen.

Die 58-Jährige händigte dem unbekannten Täter mehrere Schmuckgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro aus. Der Täter verließ daraufhin die Örtlichkeit, stieg in einen auf dem Autobahnparkplatz geparkten weißen Transporter und entfernte sich.

Die 58-Jährige begab sich daraufhin zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion und erstattete Anzeige.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 180 cm groß; sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent; bekleidet mit schwarzer Jeans, schwarzer Sweatshirt-Jacke mit „Nike“-Zeichen, Kapuze über den Kopf gezogen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Autobahnparkplatzes auf der A 99 zwischen der Abfahrt Hohenbrunn und der Abfahrt Haar Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

624. Zwei Einbrüche in Gewerbebetriebe – Freimann und Ottobrunn

Fall 1:

Zwischen Donnerstag, 17.04.2025, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 22.04.2025, 06:15 Uhr, konnten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise in einen Gewerbebetrieb in Freimann einbrechen.

Im Inneren der Büroräume wurde ein Tresor gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages entnommen. Nach der Tat entfernten sich der oder die Täter unerkannt vom Tatort.

Fall 2:

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17.04.2025, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 22.04.2025, 05:45 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in einen Gewerbebetrieb in Ottobrunn.

Im Inneren der Räumlichkeiten entwendeten der oder die Täter Gegenstände im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Betrages. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

In beiden Fällen wurden vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen im Bereich Helene-Wessel-Bogen, Margot-Kalinke-Straße und Elisabeth-Selbert-Straße (Freimann) und Benzstraße, Siemensstraße und Daimlerstraße (Ottobrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

625. Brand in einer Wohnung – Nymphenburg

Am Sonntag, 20.04.2025, gegen 03:40 Uhr, bemerkten zwei Anwohnerinnen (38 und 41 Jahre) eines Mehrfamilienhauses Warnsignale des Rauchmelders im Schlafzimmer ihrer Wohnung. Beide Frauen hielten sich zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Wohnraum auf. Sie verständigten daraufhin den Notruf. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei sowie die Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar und der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die beiden Bewohnerinnen sind vorübergehend bei Nachbarn untergekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte eine brennende Kerze den Brand ausgelöst haben. Gegen die 41-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

626. Brandfall; eine Person verletzt – Berg am Laim

Am Samstag, 19.04.2025, gegen 23:10 Uhr, bemerkten Anwohner eines Mehrfamilienhauses Warnsignale eines Rauchmelders aus einer benachbarten Wohnung und verständigten den Notruf. Der Bewohner des Appartements, ein 21-Jähriger, kehrte zu diesem Zeitpunkt zu seiner Wohnung, in der es brannte, zurück und versuchte zusammen mit weiteren Anwohnern den Brand zu löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten sich die Ersthelfer jedoch zurückziehen.

Zwischenzeitlich waren mehrere Streifen der Münchner Polizei sowie die Feuerwehr an der Einsatzörtlichkeit angekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch den Brand wurde der 21-Jährige verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Aufgrund erster Erkenntnisse wurde gegen den 21-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

627. Einbruch in Gewerbebetrieb – Grünwald

In der Zeit von Samstag, 19.04.2025, 13:45 Uhr, bis Dienstag, 22.04.2025, 04:25 Uhr, kam es in Grünwald zu einem Einbruch in eine Filiale eines Gewerbebetriebes.

Nach den ersten Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass sich im genannten Tatzeitraum ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft hatten. Anschließend wurde Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages entwendet. Der oder die Täter flüchteten nach der Tat unerkannt.

Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei am Tatort durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Rathausplatz, Rathausstraße, Luitpoldweg und Markplatz (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.