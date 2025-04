Am 7. Februar 2025 erfolgte der Zugriff: Die Einsatzkräfte des BLKA nahmen mit Unterstützung von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei und des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord die Tatverdächtigen aufgrund der zuvor erwirkten Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des bandenmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge fest. Bei der Durchsuchung von insgesamt fünf Objekten im Landkreis Eichstätt und in Neuburg a. d. Donau konnten 53 Kilogramm Betäubungsmittel – darunter etwa 30 Kilogramm Methamphetamin, 2 Kilogramm Heroin und 4 Kilogramm Kokain – sowie rund 150.000 Tabletten, die unter das Arzneimittelgesetz fallen, sichergestellt und aus dem Verkehr gezogen werden. Besonders auffällig war die professionelle Lagerung und Verwaltung der Substanzen: Die Drogen lagen in Teilen bereits vorportioniert in rund 7.000 vakuumverschweißten Tütchen bereit. Der geschätzte Verkaufswert der beschlagnahmten Betäubungsmittel liegt im unteren siebenstelligen Eurobereich.

Die weiteren Ermittlungen werden derzeit durch die Fachgruppe Rauschgifthandel Online (FARO) des BLKA mit Hochdruck geführt. Eine erste forensische Auswertung der sichergestellten Kommunikationsmittel förderte umfangreiche Daten zutage: Die Täter hatten eine detaillierte Buchführung angelegt, aus der sich – seit ca. April 2024 – mindestens 7.250 Bestellungen sowie zugehörige Kundendaten ableiten lassen.