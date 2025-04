GESEES, LKR. BAYREUTH. Am Dienstagnachmittag brach in einem Einfamilienhaus in der Reuthofstraße ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur noch ungeklärten Brandursache aufgenommen.

Gegen 15.45 Uhr bemerkten Zeugen dichten Rauch aus dem Wohnhaus und verständigten umgehend die Integrierte Leitstelle. Binnen kurzer Zeit trafen Polizeistreifen sowie rund 40 Einsatzkräfte der Ständigen Wache Bayreuth, der Feuerwehren aus Gesees, Spänfleck und Hummeltal am Brandort ein. Die Feuerwehrkräfte brachten die Flammen rasch unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Haus. Die Bewohner stehen jedoch unter Schock und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Brandfahnder der Kriminalpolizei Bayreuth sichern derzeit vor Ort erste Spuren und übernehmen die weiteren Ermittlungen zur Brandursache. Auch der Bürgermeister der Gemeinde macht sich persönlich ein Bild vom Geschehen.