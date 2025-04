EGER. TSCHECHISCHE REPUBLIK - Ein Mann aus der Oberpfalz wurde in Eger (CZ) Opfer eines räuberischen Diebstahls. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Ein 73-jähriger Mann aus dem Landkreis Tirschenreuth wurde am 16. April 2025 in Eger (Tschechien) unter Gewaltanwendung aus seinem Pkw gezogen. Danach ging er mit den unbekannten Tätern in eine Wohnung. Dort wurde er über Nacht gegen seinen Willen festgehalten.

Am nächsten Morgen zwangen ihn die mutmaßlichen Täter nach einer Fahrt mit dem Pkw des Geschädigten zurück nach Deutschland unter Androhung von Gewalt zur Abhebung und Übergabe eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrages in der Sparkasse von Neustadt a. d. Waldnaab. Anschließend ging die Fahrt zurück nach Eger. Dort flüchteten die vier unbekannten Tatverdächtigen – zwei Männer und zwei Frauen.

Die mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

Beide Männer seien etwa 175 – 180 cm groß, haben kurze braune Haare und sind ca. 45 – 50 Jahre alt. Einer hatte eine normale Figur, der Zweite sei etwas stämmiger gewesen.

Eine Frau wird als ca. 160 cm groß, korpulent mit kurzen schwarzen Haare, die zweite Frau als ca. 170 cm groß, schlank mit schulterlange blonde Haare beschrieben.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt u.a. wegen Freiheitsberaubung und Räuberischen Diebstahls. Haben Sie etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang, insbesondere im Bereich Neustadt a. d. Waldnaab, beobachtet? Dann melden Sie Ihre Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf., Tel. 0961/401-2222, oder an jede andere Polizeidienststelle.