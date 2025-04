REGENSBURG. Vier Unbekannte gingen am vergangenen Sonntag einen Mann an einer Tankstelle im Bereich des DEZ an. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Hinweise.

Am Sonntag, den 20. April 2025, gegen 16:30 Uhr, wurde ein Mann an einer Tankstelle beim Donaueinkaufszentrum (DEZ) in Regensburg von vier bislang unbekannten Tätern angegriffen. Die mutmaßlichen Täter traten und schlugen dabei mehrfach auf den 45-Jährigen ein. Der Mann erlitt hierdurch mehrere Verletzungen und musste ärztlich versorgt werden.

Die vier mutmaßlichen Täter flüchteten nach der Tat. Eine Fahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg.

Eine geeignete Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen im Fall aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den flüchtigen Tätern. Wenn Sie etwas zum Fall beobachtet haben melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter Tel. 0941/506-288 oder an jeder anderen Polizeidienststelle.