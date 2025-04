REGENSBURG. Am Samstagabend kam es in der Riesengebirgsstraße in Regensburg zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro sowie weitere Gegenstände. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Hinweise von Zeugen.

Am Samstagabend, den 19. April 2025, kam es in der Riesengebirgsstraße in Regensburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Zeit zwischen 17:00 und 19:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine eingeschlagene Glasscheibe einer Terrassentür im Obergeschoss Zutritt in das Wohnhaus. Im Inneren der Wohnung durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume und brachen einen verschlossenen Schrank auf. Dabei entwendeten sie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro sowie weitere Gegenstände. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat am Samstag, dem 19.04.2025, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Riesengebirgsstraße oder deren Umgebung beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Jede noch so kleine Beobachtung kann zur Aufklärung der Tat beitragen.