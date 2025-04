0724 – Verkehrskontrollen im Bereich Tuning

Augsburg / Landkreis Augsburg – Am vergangenen Freitag (18.03.2025) führten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Augsburg in Zusammenarbeit mit Beamten der Verkehrspolizei Donauwörth, den Polizeiinspektionen Nördlingen, Dillingen, Augsburg Mitte, Augsburg Ost, Augsburg 5, Gersthofen, Aichach, Friedberg sowie der Kriminalpolizei und der Einsatzhundertschaft zwischen 16.00 Uhr und 02.00 Uhr Kontrollen im Bereich Tuning durch.

Hierbei kontrollierten die Beamten beinahe 300 Fahrzeuge. Davon mussten über 50 Verkehrsteilnehmer u.a. wegen Verstößen gegen die Gurtpflicht, der Lärmbelästigung, nicht mitgeführter Dokumente, der Geschwindigkeit oder Mängeln an den Fahrzeugen beanstandet werden.

Beispielsweise kontrollierten die Beamten gegen 19.00 Uhr in der Nacht einen 24-jährigen Mann in der Stuttgarter Straße. An dem Auto stellten die Beamten erhebliche technische Mängel fest. Der 24-Jährige verbaute an seinem Auto mehrere Anbauteile und besaß zu diesen keine erforderliche Genehmigung. Zudem hatte der Mann alle Lichter mit einem dunklen Lack beschichtet. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt mit dem Auto.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 24-jährigen Mann.

0725 – Brand in Reihenhaus

Pfersee – Am vergangenen Sonntag (20.04.2025), gegen 18.15 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Reihenhaus Hinter den Gärten. Die Feuerwehr löschte den Brand und rettete den Bewohner vom Balkon des ersten Stocks. Dieser wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einer Kerze als Brandursache ausgegangen.

0726 – Kellerbrand in Wohnhaus

Innenstadt – In der Nacht auf den heutigen Dienstag (22.04.2025) kam es zum Brand eines Kellers in einem Mehrfamilienhaus in der Völkstraße.

Gegen 03.30 Uhr bemerkten Anwohner den Brand und verständigten den Notruf. Die Feuerwehr brachte den Brand zügig unter Kontrolle und verhinderte ein ausbreiten. Die Bewohner des Hauses konnten in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun die Brandursache.

0727 - Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

Lechhausen - Am Donnerstag (17.04.2025) wurde ein 39-Jähriger von zwei unbekannten Tätern getreten und geschlagen und dadurch verletzt.

Gegen 23:40 Uhr befand sich der Geschädigte in der Straßenbahn. Als er aufstand, um an der Haltestelle Ulrichsbrücke auszusteigen, wurde er von einem der beiden ebenfalls anwesenden Männern aggressiv angesprochen.

Als der 39-Jährige diesen klar machen wollte, dass er sie nicht versteht, schlug ihm einer der beiden Männer mit der Faust ins Gesicht, während der zweite Mann ihn festhielt. An der Haltestelle Ulrichsbrücke schubsten die beiden Männer den 39-Jährigen aus der Straßenbahn. Anschließend schlugen und traten sie ihn.

Die beiden Männer entfernten sich und der 39-Jährige wurde zur Behandlung ins Universitätsklinikum gebracht.

Der Geschädigte beschrieb die beiden Männer wie folgt: ca. 23 Jahre alt, einer etwa 170 cm und einer etwa 175 cm groß, beide ca. 80 Kilo schwer, südländisches Erscheinungsbild.

Zeugen, die Hinweise auf die beiden Männer und den Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost, unter der Tel. 0821/323-2310 zu melden.

0728 – Polizei ermittelt nach Einbruch in Keller

Oberhausen – Im Zeitraum von Samstag (19.04.2025), 19.00 Uhr, bis Sonntag (20.04.2025), 08.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Schönbachstraße. Der oder die Täter entwendeten ein E-Bike mit einem niedrigen vierstelligen Geldwert.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders Schwerem Fall des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0729 – Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Lechhausen – Im Zeitraum von Freitag (18.04.2025), 22.00 Uhr, bis Samstag (19.04.2025), 11.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen gelben Skoda Citigo in der Curtiusstraße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Skoda entstand an der hinteren linken Seite ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand der Schaden durch ein rotes Fahrzeug.

Lechhausen – Am vergangenen Samstag (19.04.2025) fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr gegen einen schwarzen BMW auf dem Parkplatz eines Bauhauses in der Südtiroler Straße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Inningen – Am vergangenen Donnerstag (17.04.2025) touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 20.00 Uhr und 23.30 Uhr einen schwarzen 1er BMW in der Hohenstaufenstraße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.