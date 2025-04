WÖRTH, LKRS. ERDING.Unbekannte sprengten in der Nacht auf den Ostersonntag einen Zigarettenautomaten im Wörther Gemeindeteil Hofsingelding. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr hatten die Unbekannten offenbar Feuerwerkskörper in den in St. Koloman aufgestellten Automaten eingebracht und diesen durch die Zündung der Böller erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Angaben zu eventueller Beute der Täter liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen oder ungewöhnliche Bewegungen von Fahrzeugen unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.