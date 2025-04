BAYREUTH. In der Zeit von Gründonnerstag bis Ostersamstag brachen Unbekannte in eine Wohnung in Bayreuth ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Täter verschafften sich im Zeitraum von Donnerstag, 18 Uhr, bis Samstag, 17 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Eichendorffring. Die Täter gelangten über ein am Haus stehendes Gerüst in die Wohnung im zweiten Stock. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob tatsächlich Gegenstände entwendet wurden. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von zirka 500 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in Bayreuth im Eichendorffring, insbesondere im Bereich zwischen den Abzweigungen Birkenstraße und Hegelstraße gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei in Bayreuth zu melden.