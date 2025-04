MIESBACH. Am Montag, den 21. April 2025, verursachte ein Brand, welcher im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses ausgebrochen war, einen Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Roseneheim übernommen.

Am frühen Montagmorgen (21. April 2025), gegen 5.00 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle in Rosenheim die Meldung über einen Brand in einem Einfamilienhaus in Miesbach ein. Als die sofort alarmierten Feuerwehren vor Ort eintrafen, stand ein Raum im Erdgeschoss des Hauses bereits in Flammen und die restlichen Räume waren stark verraucht.

Die rasch agierenden Feuerwehrkräfte konnten die Flammen zügig unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen des Feuers auf die restlichen Räumlichkeiten verhindern. Die Gesamtschadenshöhe wird sich voraussichtlich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag belaufen. Die Bewohner des Gebäudes konnten sich rechtzeitig selbst aus dem Gebäude retten – verletzt wurde niemand.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Miesbach. Noch am Brandort übernahmen die weiteren Ermittlungen zur Brandursache, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizei Rosenheim.

Angaben zur genauen Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Untersuchungen hierzu dauern an.