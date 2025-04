NÜRNBERG. (408) Beamten der zivilen Einsatzgruppe der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte gelang am frühen Samstagmorgen (19.04.2025) die Festnahme eines mutmaßlichen Kellereinbrechers im Nürnberger Westen. Bei der Überprüfung seiner Wohnung wurde zahlreiches weiteres Diebesgut aufgefunden.



Die Zivilbeamten konnten den zunächst unbekannten Mann dabei beobachten, wie er gegen 04:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Willstraße ging. Weil er kurz darauf das Anwesen mit diversen Werkzeugen in der Hand wieder verließ, entschieden sich die Beamten, der Sache nachzugehen. Eine Überprüfung des Kellers des Anweses ergab, dass mehrere Abteile offenbar kurz zuvor aufgebrochen worden waren. Die Beamten nahmen den 43-jährigen Mann vorläufig fest.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth durchsuchten die Beamten die Wohnung des Tatverdächtigen. Hier konnte weiteres offenkundiges Diebesgut, darunter Fahrräder, Elektronikartikel und Werkzeug aufgefunden werden.

Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher und leiteten gegen den 43-Jährgen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ein. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag.

