NÜRNBERG. (407) Eine unsichere Fahrweise wurde am Freitagabend (18.04.2025) einem Motorradfahrer in der Nürnberger Südstadt zum Verhängnis. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd stellte bei ihm eine ganze Reihe an Straftaten fest.



Der Streifenbesatzung fiel das mit einem Fahrer und einer Sozia besetzte Leichtkraftrad gegen 21:30 Uhr in der Bogenstraße ins Auge, nachdem an dem Fahrzeug der Motor abgewürgt wurde und die Fahrweise generell unsicher war. Die Beamten entschieden sich für eine Verkehrskontrolle. Der 40-jährige Fahrer hielt mit seinem Fehlverhalten nicht lange hinter dem Berg und räumte geich zu Beginn der Kontrolle ein, dass er kurz zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte und überdies nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Auch das Leichtkraftrad sei nicht seines und Kennzeichen sowie die zwei Helme habe er ebenfalls entwendet.

Die Beamten überprüften die Angaben des Mannes und stellten fest, dass das Motorrad bereits im Mai 2024 als gestohlen gemeldet worden war. Die am Leichtkraftrad angebrachten Kennzeichen wiederum stammten von einem anderen Fahrzeug. Eine Nachfrage beim Besitzer ergab, dass ihm das Kennzeichen tatsächlich in der Vornacht nebst einem Helm entwendet wurde. Den Diebstahl hatte er bis dato noch nicht bemerkt.

Der 40-Jährige wurde an Ort und Stelle festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Mann. Er muss sich nun neben den Diebstahlsdelikten wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.

Bei der 38-jährigen Sozia fanden die Beamten geringe Mengen synthetischer Drogen auf. Sie wurde nach der Einleitung eines entsprechenden Strafverfahrens vor Ort entlassen.

Erstellt durch: Marc Siegl