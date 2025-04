NÜRNBERG. (403) Am Samstagnachmittag (19.04.2025) kollidierte ein Wohnmobil im Nürnberger Norden mit einem Gewächshaus. Bei der 51-jährigen Fahrerin wurden über zwei Promille Atemalkohol festgestellt.



Die Frau war gegen 16:20 Uhr auf der Marienbergstraße unterwegs. Nach Angaben von Unfallzeugen bog sie an der Kreuzung zur Lohestraße unvermittelt nach links ab und kollidierte dort mit einem Gewächshaus. Die 51-jährige erlitt hierbei lediglich leichtere Verletzungen. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Flughafen nahm den Verkehrsunfall vor Ort auf. In diesem Zusammenhang führten die Beamten auch einen Atemalkoholtest bei der Fahrerin durch. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille.

Die Streife beschlagahmte daraufhin den Führerschein der Frau und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Zudem musste sie in einem Krankenhaus eine angeordnete Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sowohl am Wohnmobil als auch am Gewächshaus entstand ein erheblicher Sachschaden.



Erstellt durch: Marc Siegl